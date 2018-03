HMD Global, compania care produce telefoanele Nokia, vrea să ajungă în top în maximum 5 ani

R.P: În această călătorie pe care am pornit-o, avem o altfel de abordare. Noi suntem un start-up, suntem în faza în care strângem bani. Desigur, ne-am dori să creştem rapid, să câştigăm cotă de piaţă. În prezent, investim în brand, inclusiv în România, unde avem un birou. Aici lucrează cinci persoane şi îmi doresc ca numărul lor să crească.

R.P: Noi am început vara trecută. Nu eram consideraţi relevanţi, nimeni nu ştia că smartphone-urile Nokia au revenit pe piaţă. În mai puţin de un an suntem în top cinci, iar concurenţa a realizat că suntem relevanţi, iar dacă până acum nu ne-au acordat atenţie, mă aştept ca anul acesta să fie mai dificil decât 2017. Atunci când un jucător creşte, înseamnă că “fură” din cota de piaţă a altui jucător şi atunci se iau măsuri. A fost o perioadă foarte bună, am crescut rapid la acest nivel, dar de acum urmează provocările. Noi suntem pregătiţi. Anul trecut am lansat 11 modele, anul acesta am mai lansat alte cinci modele.

Rossen Petkov: HMD este lider ca volum şi valoare pe segmentul telefoanelor cu butoane în Europa Centrală şi de Est (CEE), iar în România, care este una dintre cele mai importante ţări din regiune, suntem în top trei. În ceea ce priveşte smartphone-urile, suntem în top cinci în peste 15 ţări printre care Rusia, România, Bulgaria, Serbia şi Grecia. Strategia noastră pe termen lung este ca în 3-5 ani să devenim unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume. În unele ţări această ţintă va fi atinsă mai devreme. România, din diverse motive, are un parcurs foarte bun. Suntem în top cinci ceea ce înseamnă că am putea atinge obiectivul mai devreme.

HMD Global a fost înfiinţată în decembrie 2016, de către foşti angajaţi Nokia. În doar 12 luni, compania a devenit lider mondial pe piaţa de telefoane cu butoane, raportat la volum. De asemenea, în regiunea Europei Centrale şi de Est, compania deţine prima poziţie pe piaţa de telefoane cu butoane, atât ca volum, cât şi ca valoare. Modelul care a dus HMD Global în top este noul Nokia 3310. Prezentat anul trecut la Mobile World Congress (MWC), acesta a fost foarte bine primit de piaţă. Nici smartphone-urile, care de data aceasta vin echipate cu sistem de operare Android, nu au fost mai prejos. Modelul Nokia 6 s-a vândut în China în doar 23 de secunde. La ediţia din acest an a MWC finlandezii au dezvăluit cinci modele: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, noul Nokia 6, Nokia 1 şi Nokia 8110. Acest din urmă telefon este o nouă surpriză pregătită pentru fani şi se pare că nu va fi ultima, finlandezii având în plan să relanseze noi modele în fiecare an. Nokia 8110 va costa în jur de 380 de lei şi oferă conectivitate 4G, Google Assistant, Facebook şi Twitter. Strategia companiei este să crească organic, iar în cinci ani să ajungă în topul celor mai mari producători de smartphone-uri. În unele ţări, compania se află deja în top, iar printre acestea se numără şi România, potrivit lui Rossen Petkov, country manager HMD Global România şi Balcani.

