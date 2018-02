Nokia lansează cinci telefoane la Mobile World Congress. Ce telefon au reinventat finlandezii

Marcând întoarcerea legendarului model Nokia 8110, acest terminal cu suport 4G vine complet echipat cu design-ul iconic curbat slider. Oferind utilizatorului ocazia de a se deconecta, de a se distra şi de a se relaxa ştiind că toate elementele esenţiale ale unui smartphone sunt la datorie atunci când are nevoie de ele. Cu o interfaţă familiară şi uşor de utilizat, terminalul înglobează mecanică tactilă intuitivă, cu mecanism de glisare pentru a răspunde şi a încheia convorbirile, precum şi un stil aparte de rotaţie tip elicopter al axei. Nokia 8110 vine dotat cu toată măiestria de construcţie care se asteaptă de la un telefon Nokia, furnizând durabilitate şi fiabilitate. Nokia 8110 oferă apelare crystal-clearVoLTEşi este perfect pentru oricine îşidoreşte să aibă un telefon clasic 4G legendar sau un telefon de rezervă. Cu acces la un magazin de aplicaţii, pentru preferinţe precum Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook şi Twitter, utilizatorii pot trimite şi primi e-mailuri sau importa contactele şi pot sincroniza calendarul cu Outlook şi Gmail. Şi, da, vine şi cu o versiune complet modificată a jocului Snake. Realizat în două culori, Traditional Black şi Banana Yellow, Nokia 8110 va fi disponibil din luna mai şi se va comercializa la un preţ mediu global de 79 Euro, excluzând taxele şi subvenţiile.

În două variante de amestec coloristic, Black/Copperşi White/Copper, Nokia 7 Plus va fi disponibil din prima parte a lunii aprilie şi se va comercializa la un preţ mediu global de 399 Euro, excluzând taxele şisubvenţiile.

Cu o baterie puternică de 3800 mAh, Nokia 7 Plus asigură o durată de viaţă a bateriei de 2 zile.

Nokia 7 Plus

Cu o grosime de doar 2 milimetri la margini, Nokia 8 Sirocco combină un ecran curbat edge-to-edge pOLED 2K de 5,5 inci cu ancadramente mai mici şi curbe turnate pentru crearea unui profil ultracompact. Cadrul său din oţel inoxidabil este de 2,5 ori mai puternic în comparaţie cu seria 6000 din aluminiu, iar ecranul 3D Corning Gorilla Glass 5 este suficient de robust pentru a rezista provocărilor fizice cotidiene. Utilizatorii pot captura acum fiecare detaliu datorită senzorilor din spate duali cu optică ZEISS, care combină o cameră principală ultrasensibilă, cu unghi larg şi performanţe în spaţii mai puţin iluminate, cu un senzor secundar de 13MP cu zoom optic 2x. În plus, în modul Pro Camera beneficiază de un control manual deplin asupra tuturor imaginilor capturate, ceea ce ajută la realizarea unor fotografii similare cu cele realizate de un profesionist.Disponibil la începutul lunii aprilie, Nokia 8 Sirocco se va comercializa la un preţ global mediu cu amănuntul de 749 Euro, excluzând taxele şisubvenţiile.

