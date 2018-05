Nokia atrage 100 milioane dolari pentru accelerarea următoarei etape de creștere

Acest demers de atragere de investiţii a fost condus de compania Ginko Ventures, cu sediul la Geneva, prin intermediul Alpha Ginko Ltd., cu participaţii din partea DMJ Asia Investment Opportunity Limited şi a Wonderful Stars Pte. Ltd., o subsidiară FIH Mobile Ltd.

Prin această rundă de finanţări, valoarea curentă de piaţă a HMD Global a ajuns să depăşească 1 miliard USD, ceea ce poziţionează compania pe un loc privilegiat, fiind considerată un unicorn în segment. HMD Global va efectua investiţii strategice în extinderea operaţiunilor sale de afaceri, aflate în creştere rapidă. În anul 2018, firma intenţionează să îşi extindă agresiv portofoliul de smartphone-uri Nokia, vizând dublarea afacerii prin extinderea distribuţiei în pieţele strategice şi continuând, totodată, să furnizeze inovaţie acolo unde consumatorii o cer şi o consideră importantă.

Lansată oficial la data de 1 decembrie 2016, compania a livrat, în primul an de activitate, peste 70 de milioane de telefoane sub marca Nokia, şi-a extins operaţiunile de vânzări în peste 80 de ţări şi a activat livrarea de telefoane în 170 de ţări. Astăzi, telefoanele Nokia sunt vândute în peste 250.000 de locaţii comerciale în întreaga lume şi peste 600 de parteneri comerciali direcţi sunt dedicaţi participării la scrierea următorului capitol al istoriei Nokia la nivel global. În anul financiar 2017, HMD Global a obţinut venituri totale de 1,8 miliarde euro (2,13 miliarde USD), înregistrând o pierdere operaţională de 65 milioane euro (77 milioane USD).

Dând dovadă de o pasiune incredibilă, de angajament şi entuziasm pentru noul portofoliu de produse, fanii au răspuns în mod copleşitor la noua gamă Nokia de smartphone-uri bazate pe Android. HMD este hotărâtă să câştige inimile următoarei generaţii de consumatori. Două treimi dintre consumatorii care cumpără azi un telefon Nokia au sub 35 de ani. Patru din cinci consumatori recomandă un smartphone Nokia prietenilor şi familiei. Din ianuarie 2017, peste 150 de milioane de vizite au fost înregistrate pe site-ul Nokia.com/phones.