Neogen investeşte în Conso, cel mai utilizat portal de comparaţii şi informaţii financiare

In cei peste 12 ani de existenta, Conso.ro a devenit principalul comparator de produse si servicii financiare, diversificandu-si recent activitatea prin lansarea unui comparator de preturi la energie electrica. Societatea isi propune sa extinda segmentele acoperite de comparatoare catre asigurari si alte domenii.

Cu experienta in Bestjobs, Vivre si Clever Taxi, Neogen creeaza premisele transformarii modelului de business Conso, cu o orientare majora catre tranzactionarea de produse si servicii financiare.

“Impreuna cu echipa Conso, care se va extinde in perioada urmatoare, ne propunem sa ne transformam in principalul canal de comunicare si de tranzactionare intre institutiile financiare si clientii lor, actuali si potentiali”, a declarat Calin Fusu, CEO Neogen si noul administrator Conso Media Group.

Conso.ro este cel mai utilizat portal de comparatii si informatii financiare pentru consumatori din Romania. Site-ul are peste 180.000 de utilizatori unici si peste 700.000 afisari lunar. Conso.ro este un portal independent care nu este administrat sau detinut de companii care desfasoara si activitati de brokeraj de credite sau de companii in spatele carora se afla banci sau alte institutii financiare. Serviciile oferite de Conso.ro sunt gratuite pentru consumatori.

Compania Neogen SA a fost infiintata in anul 2000 si s-a specializat pe dezvoltarea de business-uri de succes de tip marketplace in zona online, cele mai importante fiind BestJobs, Vivre, Clever Taxi (vanduta intre timp la Daimler) si iTaxi. Investitia in Conso.ro este prima din domeniul financiar.