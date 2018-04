Munca de acasă este viitorul. Dar de ce să nu muncești pentru tine?

La începutul lunii aprilie 2018 a fost aprobată (şi publicată în Monitorul Oficial) Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă – prin aceasta înţelegându-se că salariaţii pot munci de oriunde din afara sediului angajatorului, cu condiţia să folosească tehnologia modernă (calculator, laptop, tabletă ori smartphone).

Drepturile salariale sau în privinţa concediului de odihnă sunt aceleaşi, iar avantajele sunt de partea tuturor părţilor: angajatorul nu mai asigură spaţii de lucru sau mijloace fixe, îşi reduce costurile cu utilităţile etc.; angajatul nu mai alocă timp şi costuri pentru deplasarea la serviciu şi beneficiază de liniştea căminului propriu; chiar şi comunitatea are de câştigat – traficul este mai lejer, poluarea mai mica etc.

Deşi telemunca se află la început de drum, o întrebare se naşte totuşi, firesc şi inevitabil: de ce să munceşti pentru angajator, când ai putea să o faci pentru tine, tot de acasă sau de oriunde din lume, fără şefi, fără program de lucru?

În aceste vremuri în care internetul intră aproape în orice casă, comerţul online cucereşte teren într-un ritm fără precedent, eclipsând magazinele clasice.

Dintre toate platformele de vânzări online se detaşează fără drept de apel Amazon, cu o prezenţă în 14 ţări – SUA, UK, Germania, Franţa, Italia, Olanda, Japonia, Brazilia, Australia etc.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a fructificat o idee genială: a construit peste 120 de centre de fulfillment în ţările în care funcţionează această platformă online (depozite în care sunt plasate mărfurile aduse de obicei din China) şi a preluat absolut toate treburile administrative, birocratice şi de transport către clienţi, scutindu-i pe vânzători de toate eforturile. Pentru aceste servicii, Amazon îi taxează pe selleri cu sume mici, oprite din vânzări. O altă idee inspirată a fost de a le transmite clienţilor mărfurile cumpărate în doar 24-48 de ore, în baza unui abonament lunar sau anual plătit de aceştia.

Având în vedere că majoritatea produselor tranzacţionate pe Amazon sunt de provenienţă China, înfiinţarea de către Jack Ma a portalului Alibaba (care înglobează cei mai mari şi mai serioşi producători din China şi ţările învecinate) a fost de natură să uşureze extrem de mult derularea întregii afaceri de vânzări de produse pe Amazon.

Practic, din faţa unui calculator/laptop şi de oriunde te-ai afla, cumperi (online) produse din China, pe care le vinzi (online) în SUA sau alte ţări în care funcţionează Amazon. Faci o muncă de birou, ca şi la job-ul pe care îl aveai, dar măcar o faci pentru tine.

Seamănă cu telemunca? Da, însă cu 3 excepţii: 1) nu vei mai fi angajatul nimănui, ci propriul stăpân, deci nu mai aştepţi ziua de salariu ca pe o sărbătoare; 2) îţi trebuie cam 4500 euro de investit în toată afacerea ta; 3) nu este recomandabil să te aventurezi pe tărâmul vânzărilor online fără să înveţi de la specialişti toate secretele.

I-am întrebat pe doi dintre cei 5 traineri care au fondat un curs Amazon denumit AMZ Academy, cum se desfăşoară afacerea Amazon şi care este cel mai mare risc pentru începători.

Adrian Vasile – expertul lor în căutarea de produse vandabile pe Amazon – a precizat: “afacerea este relativ simplă, dar nu trebuie tratată simplist, de aceea trebuie să înveţi foarte bine noţiunile teoretice, de la specialişti care au vechime în vânzările pe Amazon şi au obţinut profituri corecte, ca rezultat al activităţii lor. Căutarea produsului pe care să îl vinzi pe Amazon este esenţială pentru valoarea profitului pe care îl vei obţine”.

Alexandru Nache, specialistul AMZ Academy în negocierea cu furnizorii din China, a menţionat că “o abordare corectă şi profitabilă a discuţiilor cu producătorii se realizează după reguli validate din activităţile practice ale celor avansaţi în vânzările pe Amazon, de aceea este recomandat să nu acţionezi ca un lup singuratic, ci dimpotrivă, să beneficiezi de sprijinul unei comunităţi care desfăşoară astfel de activităţi”.

Mai jos aveti rezultatele financiare obţinute de fiecare dintre cei doi interlocutori din cadrul AMZ Academy, valabile pentru câte un singur produs dintre cele 3 – 7 plasate pe Amazon după 1,5 – 2 ani de când activează ca selleri.