Lucian Șova, la conferința Capital, despre datoria CFR MArfă către CFR Infrastructură: Ne pregătim pentru ce e mai rău

"Am făcut un proiect de reorganize a companiei de drumuri, am aprobat săptămana trecută un proiect de organizare a unei antreprize de lucrări care să poată prelua diverse şantiere abandonate din diverse motive astfel încat să mai scurtăm din timpii care se pierd acolo unde proiectele nu înregistrează succes.", a mai declarat Ministrul Transporturilor.

"Dincolo de implementarea marilor proiecte, eu mă apropi foarte mult către managerii de cale ferată, ţinând un contact foarte strâns cu ei şi le cer tuturor să manifeste maximum de proactivitate în sensul realizării, optimirării activităţilor pe care le desfăşoară. Vreau să dau câteva exemple: mă preocupă într-un mod foarte serios faptul că CFR Marfă a acumulat o datorie prea mare, mult prea mare, la CFR Infrastructură. Eu cred că dacă ar fi fost vorba de un agent privat, acest lucru nu ar fi ajuns în această situaţie. Sunt preocupat de faptul că o astfel de datorie de fapt poate fi tratată şi ca o distorsiune în piaţă, ca un element de concurenţă neloială în raport cu alţi operatori.

Am aşteptări de la noua conducere CFR călători privind soluţionarea problemelor legate de lipsa de vagoane şi de locomotive generată de foarte slaba implicarea în repararea, întreţinerea parcului existent. A scăzut parcul de o nmanieră intolerabilă şi sigur că noul management va trebui să găsească soluţii mult mai rapide, mult mai eficiente pentru a se înlocui materialul rulant pe care îl folosesc. Nu în ultimul rând, CFR Infrastructură, dacă şi-ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la CFR Marfă am avea sute de km pe care ar putea fi ridicate restricţiile de circulaţie.

Am cerut celor de la CFR Marfă să lichideze datoria pe care o are către CFR Infrastructură, astfel că ne pregătim pentru ce e mai rau în ceea ce priveşte o decizie de la Bruxelles privind un eventual ajutor de stat.", a transmis Lucian Şova.

Ministrul a precizat ca datoria CFR Marfă către CFR SA depăşeşte suma de 100 de milioane de euro.

În ceea ce priveşte Podul de la Gradiştea, ministrul a declarat că a avut o întâlnire cu primarul de la Giurgiu pentru demararea unor acţiuni pentru repararea acestuia.

"Vreau să fiu un ministru al zilei de azi, un ministru care să creeze bazele unei activităţi mai eficiente în viitor, nu-mi fac iluzii că voi avea şansa să parcurg întreg procesul, dar vreau să las urme pentru ceea ce vreau sa fac astazi.", a încheiat ministrul.