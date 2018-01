Laptopuri care nu te mai ţin legat de birou

Anul acesta, titlul pentru cel mai subţire laptop din lume l-a adjudecat Acer cu modelul Swift 7. Acesta are o grosime de doar 8,98 cm, însă oferă o autonomie de zece ore. Laptopul vine cu procesoare Intel din generaţia a şaptea, oferă conectivitate 4G LTE, cititor de amprente şi tastatură iluminată. Preţul în Europa va fi de 1.700 euro. În ceea ce îi priveşte pe chinezii de la Lenovo, aceştia au îmbunătăţit toată gama de lap­topuri. Dispozitivele X1 Carbon şi X1 Yoga sunt echipate cu Amazon Alexa şi au un ecran de calitate superioară cu suport Dolby Vision HDR. La acestea se adaugă capacul glisant ThinkShutter pentru securitatea camerei. X1 Carbon, cel mai uşor laptop de 14 inci din lume, este acum disponibil şi în versiuni cu ecran tactil şi baterie cu o durată de viaţă de până la 15 ore. Și dispozitivele ThinkPad X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580, L380, L380 Yoga, L480, L580 au parte de îmbunătăţiri. În mod special, laptopul X280, preferat de cei aflaţi mereu în mişcare, are greutatea redusă la doar 1,16 kg, în timp ce T480 are o nouă funcţie de andocare laterală, cameră cu infraroşu, conectivitate globală LTE-A şi o durată de funcţionare a bateriei de 27 de ore.

O premieră a acestui an este NovaGo, un laptop creat de taiwanezii de la Asus. Acesta este primul laptop din lume echipat cu procesor Snapdragon şi conexiune Gigabit LTE. NovaGo integrează un modem Snapdragon X16 LTE pentru viteze de descărcare de până la 1 Gbps, de la trei până la şapte ori mai rapid decât vitezele medii broadband. Un film de două ore poate fi descărcat în aproximativ zece secunde. NovaGo are o autonomie de până la 22 de ore de redare video pentru o singură încărcare şi poate rezista până la 30 de zile în standby.

Piaţa de PC-uri a cunoscut o scădere timp de 12 trimestre consecutive. În trimestrul trei al anului trecut, livrările de PC-uri au scăzut cu 3,6%, la 67 de milioane de unităţi, conform datelor companiei Gartner. Cifrele IDC arată o scădere de 0,5% pentru aceeaşi perioadă, la 67,2 milioane unităţi. În top cinci producători de PC-uri se află HP, Lenovo, Dell, Asus şi Apple. Pe piaţa locală, lider este Lenovo, cu o cotă de aproximativ 30%. Producătorii de PC-uri încearcă să oprească declinul pieţei prin lansarea de produse mai performante şi mai atrăgătoare. Este cazul americanilor de la Dell care au lansat noul model XPS 13. Acesta este realizat dintr-un material nou, silicat cristalin, în care culoarea albă este întreţesută, ca la un material textil, în nouă straturi compozite. Dell este prima companie care foloseşte această fibră de sticlă întreţesută la un laptop. Deasupra acestei ţesături cu textură moale se găseşte un strat de oxid de titaniu pentru un luciu perlat, un strat de protecţie ultraviolet şi unul rezistent la pătare pentru prevenirea îngălbenirii în timp. Dell XPS are un ecran de 13 inci şi o greutate de 1,3 kg. Laptopul are cele mai noi procesoare Intel, iar autonomia bateriei ajunge la 20 ore. Acesta se poate deschide prin activare vocală, atingere sau recunoaştere facială.

