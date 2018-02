Kovesi: Nu este treaba mea să calculez termenul de prescripţie a dosarelor

"Toate dosarele care sunt mai vechi de un an de la înregistrare sunt supuse unui dublu control. În primul rând, controlului intern în baza ordinului procurorului general, în care se verifică ritmicitatea în care se lucrează într-un dosar penal, adică dacă procurorul în termen de 30 de zile lucrează într-un dosar", a explicat Kovesi, în şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM.

"Dacă în termen de 30 de zile nu lucrează într-un dosar, acel dosar poate fi luat şi dat altui procuror sau se poate face şi o sesizare la Inspecţia Judiciară. În situaţia în care am constatat că procurorii nu au lucrat în dosare, am apelat la dispoziţiile legale şi atunci când a fost cazul am sesizat şi Inspecţia Judiciară. Nu procurorul-şef este cel care trebuie să calculeze termenele de prescripţie. Nu este treaba procurorilor cu funcţii de conducere să calculeze acest termen de prescripţie, acest termen de prescripţie se calculează de procurorul de caz, cu o singură excepţie, atunci când se întocmeşte un rechizitoriu care este supus spre verificare, din punct de vedere al legalităţii, procurorului-şef, atunci este momentul în care procurorul-şef poate verifica dacă într-o speţă s-a prescris sau nu fapta", a mai spus Kovesi.

Ea a arătat că inclusiv în cazul Microsoft au fost efectuate mai multe mai multe controale regulate în ultimii ani, inclusiv din partea Inspecţiei Judiciare.