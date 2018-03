Judecător: 'V-ați exercitat influența?' Dragnea: 'Nu, niciodată'

La acest termen de judecată, după aproape două ore în care a fost audiat de magistraţi, Liviu Dragnea a fost supus unei confruntări în sala de judecată cu Alesu Floarea, fosta directoare a DGASPC Teleorman.

Confruntarea vine după ce Dragnea şi Floarea Alesu au dat declaraţii contradictorii în instanţă.

"Judecător: Cunoaşteţi persoana cu care sunteţi confruntată şi funcţia acesteia în perioada 2006 - 2012?

Floarea Alesu: Da. Este domnul Liviu Dragnea. În perioada respectivă era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi preşedinte al PSD Teleorman.

Liviu Dragnea: Da. Este doamna Alesu Floarea, care ocupa la vremea respectivă funcţia de director executiv la DGASPC Teleorman.

Judecător: A intervenit direct sau indirect la dumneavoastră în calitate de director executiv la DGASPC Teleorman inculpatul Liviu Dragnea în vederea menţinerii în funcţii a Adrianei Botorogeanu şi Anisei Stoica?

Floarea Alesu: Liviu Dragnea, direct şi personal, mi-a cerut într-o discuţie să le menţin pe funcţiile respective în cadrul DGASPC Teleorman pe cele două persoane, până când le va rezolva problema. Am făcut acest lucru când i-am adus la cunoştinţă inculpatului situaţia celor două. Se întâmpla în 2008, când la rândul meu am fost informată de şefa de la Personal. De faţă la această discuţie, între mine şi Liviu Dragnea, nu a mai fost prezentă nicio persoană. Această discuţie a avut loc în cabinetul de preşedinte al CJ Teleorman al lui Liviu Dragnea. Începând cu 2009, până în 2010, am mai avut şi alte discuţii cu Liviu Dragnea, tot în legătură cu situaţia celor două. De fiecare dată, îmi spunea că se va rezolva, să am răbdare. Ultimul răspuns pe care mi l-a dat a fost 'să-i pun la muncă pe ceilalţi angajaţi, care erau în număr de 800, că sunt destui şi stau degeaba'. Au fost 3-4 discuţii pe holul de la sala de şedinţă de la Consiliul Judeţean. Nu pot indica o persoană care să confirme aceste întâlniri şi obiectul discuţiilor legat de cele două persoane.

Judecător: Aţi avut discuţii la initiaţiva Floarei Alesu cu privire la situaţia Adrianei Botorogeanu şi Anisei Stoica?

Liviu Dragnea: Categoric nu. Nu am avut nicio întâlnire sau discuţie de genul celor la care a făcut trimitere Floarea Alesu. În legătură cu holul de la ieşirea CJ, acel hol era cam cât este spaţiul acesta de aici. Acolo era o aglomeraţie infernală, erau foarte multe persoane. Acolo nu exista un loc în care cineva putea să vorbească fără ca cineva să nu audă. Nu se poate purta o discuţie de genul celor afirmate de Alesu Floarea. Acolo era un balamuc, era o aglomeraţie ca în tramvai. Acolo se fuma, erau 70-80 de persoane de obicei.