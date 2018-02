Isarescu: Suntem în război cu inflația

"Nu putem să ne mişcăm fără să nu ne uităm la celelalte state care au decis să majoreze dobânda cheie. Credem că spre sfârşitul anului aducem inflaţia înapoi in ţinte", a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR).

"Vom interveni în piaţă, în special pentru băncile care au exces de lichiditate, pentru a-şi plasa mai bine banii. Vom păstra puţină flexibilitate, pentru a interveni când e cazul", a precizat şeful băncii centrale.

Inflaţia a urcat în luna decembrie 2017 la 3,33% de la 3,23% în noiembrie, potrivit BNR, majorare datorată creşterii preţurilor la alimente şi tutun. Banca centrală prognozează că inflaţia va creşte pe termen scurt.

Influenţele majorării ţin de politica fiscală şi cea a veniturilor guvernului, dar şi de incertitudinile de pe pieţele internaţionale, a arătat Isărescu.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 8 februarie 2018, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

De asemenea, instituţia a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.

O altă hotărâre vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.