Irina Munteanu, Apa Nova București: "Vom face constant investiţii pentru realizarea obiectivelor prioritare"

Printr-o simplă comparație cu vecinii europeni, Capitala României se află, de departe, între cele mai moderne din punctul de vedere al rețelelor de apă și canalizare.

În cei 17 ani de când a preluat distribuţia de apă în Capitală, Apa Nova Bucureşti a investit masiv în proiecte menite să ne apropie de marile oraşe europene. Într-un dialog cu revista Capital, Irina Munteanu, Chief Financial Officer al companiei, vorbeşte, printre altele, despre planurile pe termen mediu şi lung, despre extinderi şi modernizări, cu efect direct asupra modului de viaţă al cetăţenilor.

Capital: Cum definiţi, pe scurt, cele mai importante realizări ale companiei din ultimii 17 ani?

Irina Mun­teanu: Apa Nova Bucu­reşti (ANB), parte a Grupului Veolia, lider mondial în gestionarea optimizată a resurselor (apă, energie, deşeuri), a câştigat în anul 2000, prin licitaţie internaţională, concesiunea pe 25 de ani a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Bucureşti, licitaţie organizată de Primăria Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Băncii Mondiale. Vorbim de un contract unic în România, a cărui derulare este monitorizată printr-un mecanism transparent, care ne obligă să îndeplinim standarde de performanţă foarte bine definite. Peste 400 milioane de euro au fost investiţi în cei 17 ani de concesiune, investiţiile fiind realizate exclusiv din fonduri proprii. Un astfel de caz a fost reabilitarea Casetei de Ape Uzate. Caseta este principalul colector de canalizare al Bucureştiului, cu o lungime fizică de 17,3 km, amplasată sub albia regularizată a râului Dâmboviţa pe o porţiune de 7,5 km între acumularea Lacul Morii şi podul Vitan. De menţionat şi că am proiectat şi executat canalul de legătură dintre Casetă şi râul Dâmboviţa în zona Staţiei de Epurare Glina. Dar nu ne oprim aici. Un alt proiect, care vine ca răspuns la o nevoie locală, este programul pilot „A doua ţeavă“, prin care s-au înlocuit reţelele interioare de apă din apartamentele bucureştenilor cu o vechime mai mare de 40 de ani. Este un proiect demarat în 2016 şi pentru care până în prezent am alocat aproximativ 800.000 euro. Menţionăm că ANB nu este responsabilă de starea reţelelor decât până la limita de proprietate.

Capital: Aşadar, în cei 17 ani de concesiune, sistemul a fost reabilitat, modernizat şi dezvoltat conform cerinţelor con­tractuale.

Irina Munteanu: Într-adevăr. Și conform cu cele mai bune practici industriale în domeniu. Am adus îmbunătăţiri continue procesului şi instalaţiilor de producţie, am modernizat instalaţiile de pompare, am reabilitat, modernizat şi extins reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare, am finalizat programul de înlocuire a branşamentelor de plumb, am continuat programele de investiţii “Bucur“ (extinderi de reţele). Datorită acestor investiţii, cu proiecte ample, calitatea apei respectă astăzi 100% standardele europene (am pornit de la 70% în anul 2000), cu o continuitate a serviciului 24 din 24 de ore, în timp ce energia electrică consumată a scăzut cu mai mult de 70% în comparaţie cu primul an de concesiune (Apa Nova este cel mai mare producător de energie verde din zona Bucureşti-Ilfov).

Capital: Enumeraţi câteva proiecte dezvoltate anul trecut.

Irina Munteanu: În anul 2017 am investit mai mult de 130 milioane de lei, iar în cei 17 ani de concesiune, valoarea totală a investiţiilor realizate de societatea noastră este de aproximativ 1.900 milioane de lei. În octombrie 2017, am inaugurat noul centru de relaţii cu clienţii, dezvoltat după conceptul „one stop-shop“. Infrastructura de aici face posibilă reducerea la jumătate a timpilor de aşteptare şi de răspuns la solicitări. De exemplu, oferă posibilitatea reducerii timpului de intervenţie al echipelor tehnice de la 24 la 6 ore (de la vizita clientului) şi a timpului de încheiere a contractelor de la trei zile la 30 de minute, dacă documentaţia este completă. De asemenea, timpul de prelevare a probelor de apă din alte surse, pentru analiza calităţii, se reduce cu 24 de ore. Iar toate aceste lucruri sunt posibile datorită digitalizării. În context, pentru 2018, ne-am propus să trecem în faza digitalizării complete cu ajutorul unei noi aplicaţii browser, care se află în faza de testare. Anul 2017 a fost şi anul în care a fost completat sistemul automatizat pentru suport decizional, compus dintr-o serie de aplicaţii software, interconectate cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a infrastructurii generale. Acest sistem are rolul de a facilita monitorizarea şi analiza parametrilor funcţionali din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, controlul echipamentelor, precum şi auto-managementul echipelor operaţionale. Practic, funcţionarea întregului sistem de alimentare cu apă este monitorizată în timp real dintr-un centru de comandă în care sunt colectate, prin sistemul SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), date relevante din teren (presiuni, debite, indicatori privind calitatea apei).