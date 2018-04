Ionuţ Dumitru: În 2018 vom atinge aceeaşi anvelopă salarială pe care o aveam înainte de criză

"Dacă ne uităm la anvelopa salarială în sectorul bugetar, ea a fost ajustată, iar în ultimii ani a început să crească din nou. În 2018, estimările arată că vom atinge aceeaşi anvelopă salarială pe care o aveam înainte de criză. Deci, toate eforturile de ajustare au fost năruite, iar în momentul de faţă factura socială este la nivelul pre-criză. Lucrul acesta este valabil şi la nivel de asistenţă socială. Dacă ne uităm la investiţiile publice, ele au atins nivelul minim al ultimilor 15 ani, probabil în jur de 3% din PIB, deşi în strategiile fiscal-bugetare ele au fost proiectate că vor creşte, vor creşte, când de fapt în execuţie ele au scăzut continuu", a spus Ionuţ Dumitru.

Acesta a menţionat că investiţiile publice au fost sursa de ajustare a bugetului atunci când a fost nevoie de acest lucru.

Potrivit lui Dumitru, veniturile fiscale sunt extrem de mici în România, de doar 25,6% din PIB în 2017, faţă de o medie europeană de 40%.

"Degeaba discutăm despre infrastructură europeană, despre servicii sociale europene, când avem o diferenţă atât de mare, enormă, între media europeană şi veniturile noastre colectate din taxe şi impozite. Dacă ne uităm la vecina noastră, Bulgaria are 29,5%. Deci, aproape 4 puncte din PIB peste noi. Noi, dacă am avea veniturile Bulgariei, am avea surplus bugetar", a subliniat Ionuţ Dumitru, citat de Agerpres.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat miercuri conferinţa cu titlul "Semestrul European: Raportul de ţară pentru România 2018".