FOTO Ion Țiriac tocmai a adăugat colecției sale o mașină de 630.000 de euro. O alta, de peste două milioane, este pe drum

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac, actual om de afaceri şi lider al clasamentului „Capital TOP 300 - Cei mai bogaţi români” a adăugat colecţiei sale impresionante un nou Maybach. Parte a unei ediţii limitate de doar 99 de unităţi, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet completează autovehiculele serie limitată create şi personalizate special pentru Țiriac Collection. Tocmai de aceea modelul expus de la începutul lui februarie are tetierele personalizate cu logo-ul „Țiriac Collection” şi tapiţerie din piele Designo Nappa alb Porcelain în două nuanţe.

Combinaţie unică între o limuzină luxoasă şi un model off-road, maşina are o lungime de 5,345 m, un ampatament de 3,428 m, o înălţime de 2,235 m şi aproape o jumătate de metru gardă la sol, la care se adaugă un spaţiu amplu şi confort sporit pentru patru pasageri. Acest Maybach este parţial decapotabil, ocupanţii locurilor din spate putând savura plăcerea unei călătorii în aer liber. Caracterul luxos şi rafinat al modelului Landaulet este pus în evidenţă de tapiţeria de înaltă calitate, cu design în două culori, care prezintă cusături în formă de diamant şi este disponibilă în patru combinaţii cromatice. Aripile din faţă sunt marcate cu inscripţia „V12 BITURBO" care subliniază prezenţa sub capotă a unui motor cu 12 cilindri care generează 630 CP, cu un cuplu de vârf de 1000 Newton-metri.

Cel mai nou model din colecţia lui Ion Țiriac este dotat cu diferenţial blocabil în întregime, care se poate activa în timpul deplasării. Această tehnologie 4WD, unică în segmentul off-road, face ca G 650 Landaulet să iasă în evidenţă în raport cu toate celelalte vehicule 4x4. Culoarea modelului expus este Designo Mystic White 2 Bright cu plafonul negru.

Un Mercedes-AMG Project ONE ar putea ajunge în România

Odată cu prezentarea noului Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, omul de afaceri Ion Țiriac a menţionat şi faptul că aşteaptă un spectaculos Mercedes-AMG Project ONE. „Acesta de aici este unul dintre cele doar 99 bucăţi produse. A venit acum o săptămână, iar eu nu am văzut şi nici nu am atins maşina. Acum o văd pentru prima dată, ca si dumneavoastră. M-am înscris şi pentru acel faimos Project ONE al lui Mercedes - o maşină de Formula 1 utilizabilă pe stradă, care are pretul de peste două milioane de euro. Ba chiar m-am gândit să mai iau una pentru caritate. Să o punem la licitaţie şi toţi banii să îi las Fundaţiei Ţiriac”, a explicat omul de afaceri.