Iohannis: Cu aceşti pesedişti, nu vom face nicio descentralizare

"Nu am avut, din păcate, de la Revoluţie încoace, nicio majoritate care a avut suficient curaj să ducă descentralizarea la sfârşit. Au existat diferite încercări. Descentralizarea s-a produs în hopuri, nu în hopuri mari, în hopuri mici", a declarat Klaus Iohannis.

Şeful statului a adăugat că a existat acum patru ani o fază în care şi el a crezut că se va face "un pas hotărât" în sensul descentralizării, doar că nu s-a întâmplat, a opinat Iohannis, din motive politice.

"Acum, cu aceşti pesedişti, nu vom face niciun fel de descentralizare, fiindcă se vede de la o poştă că ei doresc să ţină resursele acolo, la centru, şi să le dirijeze discreţionar. Ori, o descentralizare autentică nu înseamnă doar să-i dai posibilitatea primarului sau preşedintelui consiliului judeţean să facă un lucru, trebuie să-i laşi şi banii. Deci, descentralizare fără bani este o descentralizare de ochii lumii, o descentralizare falsă", a declarat preşedintele.

Iohannis crede că descentralizarea trebuie făcută şi că ea va produce modernizare în administraţia publică.

"Am avut această convingere şi când am fost primar, şi acum am rămas cu ea. (...). Fără descentralizare, o să fim, cumva, la jumătatea drumului. Primarul ştie ce vrea să facă în localitatea lui, directorul şcolii ştie ce vrea să facă în şcoala lui. Păi să se ia de mână şi să meargă la ministru, la orice ministru, să ceară voie să facă un lucru care este bun pentru comunitate? Nu cred că este normal aşa ceva. Deci, descentralizarea trebuie să meargă mână în mână, nu doar decizia, ci decizia cu banii", a declarat şeful statului.

Klaus Iohannis a mai spus că ultima etapă unde toate comunităţile au pierdut a fost reforma salarială. (Sursa: Agerpres)