Înfrângere dură la Indian Wells. Prima declarație a Simonei Halep

"Lucrul cel mai important este că am jucat semifinale după multe săptămâni de absenţă şi o accidentare dificilă, aşa că nu o să distrug ce am făcut bun la acest turneu doar din cauza acestui meci", a spus Halep după partida cu Naomi Osaka.

"Nu am simţit deloc mingea. Nu m-am putut concentra. Am fost ieşită din joc azi", a declarat Halep.

"Osaka e o jucătoare puternică şi joacă foarte bine. Am jucat la Melbourne împotriva ei şi ştiam că poate face un meci bun. Ea a fost mai bună, a fost mai pregătită, a fost aptă de joc şi pregătită să obţină victoria, iar eu n-am fost'', a mai spus Simona Halep, campioană la Indian Wells în 2015. ''Am ratat multe mingi şi nu am jucat ce trebuia. Nu caut scuze, ea a fost mai bună. Nu am fost pregătită şi am greşit mult'', a adăugat Halep, citează Agerpres.

Osaka a afirmat, la rândul său, că nu a dorit să se gândească prea mult la jocul adversarei sale pentru a nu-şi pierde concentrarea, însă a ţinut să precizeze: "Am fost un pic surprinsă, mai ales la începutul setului al doilea, pentru că am simţit că mi-a oferit ... puncte gratis, dar nu m-am gândit prea mult la asta''.

În ciuda acestui eşec, Halep are un bilanţ excelent în 2018, cu 18 şi doar 2 înfrângeri, una în finala turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Simona Halep a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, după ce a fost învinsă în penultimul act de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-0.

Halep o învinsese pe Osaka în toate cele trei confruntări de până acum. Primul lor duel a avut loc în 2016, în turul al treilea de la Roland Garros, unde românca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai târziu, la turneul de la Miami, Halep a învins-o pe niponă tot în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor având loc anul acesta, în luna ianuarie, în optimile de finală ale Openului Australiei, unde Simona a obţinut victoria în două seturi, 6-3, 6-2.