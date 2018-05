INEDIT: Un român solicită azil într-o ţară din Africa

Când a decis să se mute definitiv pe insulă - asta s-a întâmplat anul trecut - motivul principal a fost o trăsătură specială a insulei, aceea că Madagascarul nu are un tratat de extrădare cu România, ţara natală a lui Radu Mazăre. Fost primar al oraşului Constanţa, port la Marea Neagră, Radu Mazăre a fost condamnat la şase ani şi şase luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Într-unul din dosare el este acuzat că a vândut terenuri ale primăriei la preţuri subevaluate, pierderea totală pentru Constanţa fiind de 3 milioane de euro. Radu Mazăre a respins acuzaţiile care i s-au adus, insistând că o curte de apel l-a achitat anterior de acuzaţii similare. În fine, fostul primar constănţean a declarat că nu are încredere în sistemul judiciar românesc şi din acest motiv caută să obţină azil în Madagascar.

"Statutul meu actual este de solicitant de azil într-o ţară africană, din moment ce nu am nicio şansă să beneficiez de un proces corect în România. În România, sistemul de justiţie se află sub controlul Serviciului Român de Informaţii", a spus Radu Mazăre pentru Euronews, via WhatsApp.

Radu Mazăre a devenit o celebritate în timpul celor 15 ani petrecuţi în fotoliul de primar, mare parte ca rezultat al comportamentului său flamboaiant. A fost văzut îmbrăcat în costum de faraon, sau de sultan, sau chiar de ofiţer nazist şi conducând parade, ultima sa "acrobaţie" atrăgându-i acuzaţii din partea Centrului Român pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului (MCA), care a declarat că gestul lui Radu Mazăre este "scandalos şi provocator". Centrul a înaintat şi o plângere oficială la procuratură.

Acum, că s-a mutat într-o ţară străină, Radu Mazăre nu a adoptat un stil de viaţă asociat în mod obişnuit cu cel al unui solicitant de azil. Un entuziast al sporturilor nautice, Mazăre deţine deja acţiuni la un centrul de kitesurfing (sport nautic cu zmeu şi placă) de pe insulă şi a luat în arendă pe termen lung un teren pe care se află 16 bungalouri de lux. Ataşat puternic de stilul său de viaţă şi nedorind să schimbe priveliştea actuală, de ţărm de ocean la tropice, cu cea a interiorului unui tribunal din România, sau cu a interiorului unei celule de închisoare, Radu Mazăre a declarat că nu intenţionează să se întoarcă în România.

"Drepturile mele au fost în mod constant încălcate de statul paralel şi ocult din România, ţară unde nu există justiţie corectă", a concluzionat pe WhatsApp Radu Mazăre. Uniunea Europeană a felicitat modul în care a progresat România la capitolul combaterea corupţiei. Cu toate acestea, în ultimele câteva luni România a fost avertizată cu privire la încercările unor politicieni de a submina puterile investigatorilor judiciari şi de a le reduce capacitatea de a trage la răspundere pe cei care au încălcat legea.

Organizaţia World Justice Project a calificat România pe locul 29 din 180 de ţări în ce priveşte corupţia, fiind în spatele naţiunilor Barbados, St. Kitts şi Nevis din Caraibe şi înaintea Italiei şi Greciei. De asemenea, România ocupă al 59-lea loc înaintea Madagascarului.