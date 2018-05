Industria navală își prezintă realizările la expoziția maritimă Europort România

Evenimentul este organizat de Ahoy Rotterdam Olanda, cu sprijinul Camerei de Comerţ, Industrie, Agricultură şi Navigaţie (CCINA) Constanţa şi al Ambasadei Olandei la Bucureşti. Europort Romania reuneşte furnizori de echipamente navale şi servicii maritime din 10 ţări: România, Olanda, Germania, Bulgaria, Turcia, Belgia, Italia, Polonia, USA şi UAE, cu participarea a peste 50 de furnizori internaţionali de echipamente şi servicii navale. Totodată, Europort România 2018 oferă expozanţilor autohtoni posibilitatea dezvoltării contactelor de business prin întâlniri B2B cu reprezentanţii firmelor internaţionale interesate atât în vânzarea produselor pe care le produc, cât şi în stabilirea unor relaţii de colaborare pentru producerea unor astfel de echipamente în România.

În deschiderea evenimentului, preşedinte Camerei de Comerţ şi Industrie a României, (CCIR) a declarat:

Singura Cameră de Comerţ din România care are în titulatură şi cuvântul navigaţie, este cea din Constanţa. Aşadar, continuăm să organizăm manifestări în acest domeniu care, spunem noi, este unul foarte important pentru economia românească, în general, şi pentru economia Constanţei, în special. Suntem binecuvântaţi de faptul că suntem la malul Mării Negre, că avem o reţea de şantiere navale, avem un port de maximă importanţă în Europa, avem legătură cu Dunărea până în Centrul Europei. Suntem o zonă de interes major şi, nu întâmplător, companiile din Olanda au ales să organizeze această manifestare la Constanţa, Ahoy Rotterdam fiind cel mai mare organizator de târguri şi expoziţii din această ţară. Iată că avem prezentă aici o mare parte din industria de shipping. Am convingerea că acest eveniment să fie de succes, dar faptul că deja am ajuns la a XII-a ediţie vorbeşte de la sine.