Încrederea investitorilor în economia României

Condiţiile în care a fost contractat împrumutul, pe două segmente lungi de maturitate, cu suprasubscriere de aproape două ori, la cele mai mici marje peste cotaţiile de referintă mid-swap pentru maturitătile emise şi cu investitori din peste 28 de ţări, dovedesc că încrederea investitorilor în economia românească este la cote înalte. Dar încrederea se fundamentează pe o multitudine de factori macroeconomici. Care sunt aceştia?

În primul rând, creşterea economică, chiar dacă este bazată pe consum, este sustenabilă şi se analizează din punctul de vedere al structurii, al dinamicii componentelor şi al output-gap-ului. România este din ce în ce mai integrată în UE, legăturile comerciale şi investiţionale sunt din ce în ce mai mari (80% din fluxurile de ISD şi cele comerciale sunt cu UE), ciclurile de afaceri sunt din ce în ce mai corelate, iar gradul de similaritate structurală este din ce în ce mai mare. Modelul european, la care ne raportăm şi care este considerat că având un grad bun de sustenabilitate, presupune o structură în care consumul are o pondere medie de 77%, iar formarea brută de capital fix (FBCF) este de aproximativ 20%. În România, consumul are o pondere de aproximativ 77% (că în Polonia) şi plasează ţara noastră pe locul 14 în UE iar FBCF are o pondere de aproximativ 22% şi plasează România pe locul 7 în UE. Deci, toate creşterile economice din UE sunt bazate pe consum, România se află în prima parte a clasamentului UE iar modelul de creştere economică este din ce în ce mai similar cu cel european.

Din punctul de vedere al dinamicii, consumul a început să crească începând cu anul 2014, odată cu înregistrarea unei creşteri economice semnificative. În perioada 2014-2017, creşterea anuală a consumului s-a situat între 4,7% şi 9,2%, iar ritmul de creştere a înregistrat de la un an la altul salturi de maximum 1,7 pp, adică a fost una progresivă, sustenabilă, fără să înregistreze o volatilitate mare sau derapaje semnificative. FBCF în perioadă 2014-2018 are, de asemenea, o evoluţie în limită sustenabilităţii, cu ritmuri anuale de creştere cuprinse între 3,2% şi 7,9% (cu excepţia anului 2016). În 2018, trebuie îmbunătăţită calitatea investiţiilor iar contribuţia lor trebuie să fie semnificativă.

Din punctul de vedere al output gap-ului, conform estimărilor Comisiei Europene, valorile pentru România sunt în limite sustenabile, înregistrând valorile de 0,7% în 2017 şi 1,1% în 2018, asemănătoare cu cele ale Cehiei şi Poloniei.