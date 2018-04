Hyundai modernizează gama i20

Pentru sporirea atractivitatii versiunii cu cinci usi, barele de protectie fdin faţă şi spate precum si blocurile optice au fost redesenate. Noua forma a hayonului integreaza placa cu numarul autovehiculului. Plafonul in doua tonuri ofera optiuni suplimentare de personalizare. Clientii pot alege dintr-o gama de 10 nuante de caroserie. Noul i20 ofera si un portbagaj cu o capacitate substantiala de 326 litri (VDA).

Pentru fiecare model i20, clientii pot opta intre patru sisteme audio. In plus fata de sistemul audio cu ecran de 3,8 inci, Hyundai ofera un nou ecran monocrom de 5 inci sau chiar de 7 inci. Clientii pot sincroniza continutul telefonului mobil, utilizand Apple CarPlay sau Android Auto sau pot utiliza sistemul de navigatie al telefonului.

Hyundai i20 este disponibil în trei versiuni de motorizare pe benzina: Kappa, 1 litru T-GDI (disponibil pe intreaga gama i20) in doua variante, 100 CP - cu transmisie manuala in cinci trepte si 120 CP - cu o cutie manuala in sase trepte; ca alternativa, ambele pot fi asociate transmisiei cu dublu ambreiaj in sapte trepte – o premiera Hyundai pentru gama i20; Kappa 1.2 litri (disponibil pe versiunile in cinci usi si Coupe in trei usi) - 75 CP sau 84 CP, ambele asociate cutiei manuale in cinci trepte; Kappa 1.4 litri (disponibil pe i20 Active) care dezvolta 100 CP si este asociat unei cutii manuale in sase trepte.

Sistemul Idle Stop and Go (ISG), o dotare standard pe gama i20, contribuie la reducerea consumului de carburant, a emisiilor de CO2 si la cresterea eficientei. Economia de carburant rezultata in urma utilizarii ISG va fi evidenta mai ales in conditii de rulare urbana, sistemul oprind automat motorul atunci cand vehiculul stationeaza. Pentru a raspunde standardelor europene, noul i20 este dotat cu cele mai recente sisteme de siguranta activa si asistenta la condus SmartSense. Printre acestea se numara: sistemul de avertizare la parasirea benzii de rulare (LDWS), sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA), sistemul de asistenta la coliziune frontala (FCA), sistemul de avertizare a conducatorului auto (DAW) si sistemul de asistenta pentru faza lunga (HBA).

„i20 este unul dintre cele mai bine vandute modele ale noastre din Europa in ultima decada.”, a declarat Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presedinte Marketing & Produs Hyundai Motor Europa. „Prin actualizarea designului, nivelului de siguranta, precum si a gamei de motorizari, continuam sa ne adaptam asteptarilor consumatorilor nostri, pentru a ne asigura succesul in segment.”