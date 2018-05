Hyundai i30 Fastback: Miza pe design

Dacă ai avut de-a face cu noul i30 – modelul lansat în 2016 – partea frontală a lui i30 Fastback nu te va surprinde. Cu toate acestea, o privire mai atentă îţi va releva o grilă mai joasă şi prize de aer ceva mai agresive. Pe măsură ce studiezi liniile vehiculului şi avansezi către partea din spate, hatchback-ul clasic se transformă într-un coupe al cărui plafon plonjează către spoilerul spate integrat în uşa portbagajului. Departe de a fi un etalon în zona coupe-urilor, Hyundai i30 Fastback are un design de tipul „love it, or hate it”, iar la capitolul spaţiu interior păcătuieşte tocmai din cauza alurii de coupe. Coborârea plafonului cu circa 25 mm, îmbunătăţeşte, e drept, forma aerodinamică, dar lasă destul de puţin loc pentru capetele pasagerilor din spate. În acelaşi timp, alungirea caroseriei de la 4.340 mm în cazul hatchback-ului, până la 4.455 mm în cel al variantei Fastback, oferă mai mult loc pentru bagaje. Astfel, dacă portbagajul primei variante are – cu bancheta în poziţie normală – 395 de litri, cea a noului model a crescut la 450 de litri. Tot în zona portbagajului însă, i30 Fastback îşi încurcă utilizatorii prin înălţimea mare a bării din spate, fapt ce presupune ridicarea obiectelor transportate destul de mult.

Stabil şi plăcut

Performantele dinamice ale gamei i30 au fost riguros testate în cadrul Centrului European Hyundai, pe faimosul circuit Nürburgring. Varianta Fastback deţine câteva diferenţe semnificative faţă de hatchback sau wagon. Șasiul a fost coborat cu 5 mm, iar rigiditatea suspensiei a fost majorată cu 15%. Aceste modificări sunt menite să amplifice sentimentul de sportivitate şi, de ce nu, să susţină un comportament mai agresiv.

Lăsând deoparte comparaţiile cu ceilalţi membri ai gamei i30, varianta Fastback se comportă admirabil atât pe autostradă cât şi pe drumurile de munte pline de viraje. Sistemul de drecţie face faţă cu brio tuturor „agresiunilor”, iar propulsorul din echiparea testată de Capital – 1.4 T-GDi, 140 CP, 7DCT, Exclusive - s-a dovedit silenţios şi vivace. Alături de motorul care afişează, conform producătorului, un consum mixt de 5,4 litri / 100 km, transmisia automata îşi îndeplineşte şi ea rolul aproape fără reproş. Toate acestea fără ca pasagerii din habitaclu să perceapă zgomote nedorite sau vibraţii deranjante.

Un plus demn de remarcat al lui Hyundai i30 Fastback este pachetul tehnologic. Modelul dispune de sistemul autonom de frânare de urgenţă (AEB), asistenţă pentru faza lungă (HBA) şi pentru menţinerea benzii de rulare (LKAS). Pilotul automat inteligent (ASCC) menţine viteza şi distanţa constante faţă de autovehiculul urmărit, iar colţurile vehiculului sunt monitorizate de sistemul BSD, care, în cazul detectării unui alt autovehicul, emite un semnal de alertă. Peste toate acestea, semnele de circulaţie sunt recunoscute graţie funcţiei SLIF, care afisează informaţile atât pe ecranul sistemului de navigaţie, cât şi pe afişajul din spatele volanului. De asemenea, i30 Fastback poate fi echipat opţional cu un ecran tactil de 8 inci asociat sistemului de navigaţie, cât şi cu încărcător wireless pentru telefoane.

Preţurile cu TVA pentru Hyundai i30 Fastback încep de la 20.575 euro şi urcă până la 24.026 euro, însă importatorul are în curs o promoţie care reduce aceste valori până la 17.785 euro, respectiv, 21.236 euro.

Caracteristici tehnice Hyundai i30 Fastback

Motor 1.4 T-GDi

Capacitate cilindrică 1.353 cmc

Putere 140 CP

Combustibil benzină

Viteza maximă 203 km/h

Acceleraţie 0-100 km/h 9,5 sec.

Consum mediu 5,4 l/100 km

Emisii CO2 125 g/km

Preţ 24.026 euro