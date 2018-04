Gruia Stoica: Drumul Mătăsii, oportunitate uriașă pentru România

Preşedintele Grampet Group, cel mai mare operator feroviar de marfă, a prezentat, în cadrul conferinţei Capital, oportunităţile de care ar putea beneficia România dacă autorităţile s-ar implica mult mai activ în proiectul derulat de Republica Chineză, care va investi 200 de miliarde de dolari în refacerea „Drumului Mătăsii“. Gruia Stoica a precizat că un rol important l-ar putea avea portul Constanţa, deşi chinezii au ales porturile greceşti, după ce au fost refuzaţi de autorităţile române. „Partea chineză a venit şi a vrut să ne dea o mână de ajutor cu portul Constanţa, dar noi i-am trimis la greci, la portul Pireu, unde vor investi peste două miliarde de euro“, a spus preşedintele Grampet Group. Potrivit acestuia, dacă vom construi o platformă logistică pe teritoriul României, prin portul de la Marea Neagră, ar putea fi create aproximativ 100.000 de noi locuri de muncă.

„Avem noroc că Serbia nu e în comunitatea europeană“

Grupul Grampet, prin firmele pe care le deţine şi prin cei 7.000 de angajaţi pe care îi are, face transport de la Marea Nordului până la Marea Neagră, Adriatică şi în curând până la Marea Egee. „Facem transporturi din Germania, Austria, Ungaria, România spre Bulgaria şi de curând am luat licenţa şi am făcut primul transport în Serbia“, a spus Gruia Stoica. El a explicat că autorităţile de la noi trebuie să arate o deschidere mult mai mare spre investiţii, având în vedere că din punct de vedere geostrategic România nu este foarte bine poziţionată pe traseele şi coridoarele principale ale Europei. În acest sens el a explicat că grecii şi bulgarii au anunţat recent că vor derula investiţii de câteva miliarde în conexiuni rapide între Salonic şi Sofia, iar de aici mai departe către vestul Europei, prin Serbia. „Acestea sunt drumurile naturale, nu le inventăm noi. Deocamdată avem noroc că Serbia nu este in comunitatea europeană“, a spus Gruia Stoica.

2 miliarde de euro vor investi chinezii în dezvoltarea portului Pireu din Grecia, pentru a reface una dintre cele mai importante rute comerciale de transport

