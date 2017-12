GALERIE FOTO l Luxul pe roți

luni, 25 decembrie 2017

An de an, pe șoselele din România par să circule tot mai multe mașini de lux. Impactul vizual este însă atenuat de staticile care arată că, în mare parte, acestea sunt cumpărate la mâna a doua. Conform APIA, vânzările din clasa F au scăzut cu 0,4% în timp ce în zona SUV, modelele cu adevărat de lux înregistrează reculuri importante.

Vânzările de automobile din clasa F – cea aferentă maşinilor de lux – au scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu 0,4% până la 466 de unităţi. Liderul incontestabil al segmentului, Mercedes-Benz Clasa S are vânzări estimate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) la 88 de unităţi, în scădere cu 33,8% faţă de perioada similară din anul anterior. Pe locul secund în acest clasament se află rivalul de o viaţă al mărcii din Stuttgart, BMW, a cărei Seria 7 a fost comerciaizată în 75 de exemplare, corespunzător unui recul cu 1,3%. Poziţia a treia este ocupată în acest an de Porsche Panamera cu 32 de unităţi, în creştere cu nu mai puţin de 967% faţă de primele nouă luni din 2016. Împins pe poziţia a patra, Audi A8 se află şi el în creştere cu 54%, până la 20 de unităţi. Clasamentul este completat de Jaguar XJ, cu un singur exemplar vândut în acest an.

Zona SUV-urilor cu preţuri ridicate este dominată şi ea, tot de marca Mercedes-Benz, prin modelul GLE. Estimările APIA privind vânzările acestui vehicul arată un recul cu 7,1% faţă de primele nouă luni din 2016, până la 630 de unităţi. Un alt model important în segment, Land Rover Range Rover Sport, a fost comercializat în acest an în 288 de unităţi, înregistrând o creştere cu 15,7% a vânzărilor. Cei doi rivali Audi şi BMW par să fi pierdut contactul cu liderul, însă duc o luptă intensă între ei. Asta pentru că modelul Q7 şi-a găsit în perioada ianuarie – septembrie din acest an 275 de clienţi, iar X5, 270. Land Rover Range Rover este modelul aflat pe locul cinci în clasamentul SUV-urilor scumpe, cu vânzări care cumulează 162 de unităţi în primele nouă luni ale anului.

În segmentul maşinilor Sport cu preţuri ridicate, statistica APIA îl arată ca principal exponent Porsche 911, vehicul cumpărat în acest an de 21 de români. Alte două modele ale aceleiaşi mărci, îşi împart locurile doi şi trei, Cayman fiind vândut în şapte unităţi, iar Boxster în 6 unităţi. Tot şase unităţi au vândut şi cei de la Mercedes-Benz din modelul AMG GT, iar pe locul cinci se află BMW i8, cu patru unităţi – singurul vehicul cu propulsie strict hibridă din acest clasament.

Bătălie dintre Mercedes-Benz şi BMW la nivel european