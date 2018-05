Gabriela Muntean, CEL.ro

Gabriela Muntean a absolvit facultatea de Management Economic din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti în anul 2004, iar din 2005 lucrează pentru Cel.ro. Gabriela Muntean a fost responsabilă cu înfiinţarea afacerii în primul an de funcţionare, a definit strategia de comerţ electronic, coordonând în acelaşi timp şi livările. În luna septembrie a anului trecut CEL.ro a aniversat 13 ani de activitate. Este cel mai mare retailer cu capital integral românesc se poziționează pe locul 2 pe piața online de electro-IT din țară. Cu o cifră de afaceri de 53 de milioane de euro în 2016, magazinul online a cunoscut o creștere constantă în anii săi de activitate. Înregistrează până la 500.000 comenzi online pe an, are în jur de 1,1 milioane de clienți și aproximativ 1 milion de produse vândute pe an. În anul 2017 magazinul online a ajuns la o cifră de afaceri de 59 de milioane de euro și la 2,7 milioane de comenzi procesate. Pe site-ul magazinului online intră aproape 3,5 milioane de vizitatori, adică de trei ori traficul pe care îl are un mall.