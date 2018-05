Cel mai mare atacant al Turciei, care a jucat cu HAGI, a fugit de Erdogan în America, iar acum face cafea

A fost unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria fotbalului turc. Însă a renunţat definitiv la fotbal, în 2008, şi a intrat în politică, reuşind să ajungă până în Parlament. După o perioadă în care nu s-a mai ştiut nimic de el, presa turcă l-a descoperit pe Hakan Sukur în Palo Alto, Callifornia.

Intrat în politică, viaţa lui Sukur s-a schimbat dramatic. Iniţial a fost prieten şi aliat politic al lui Erdogan, dar înţelegând în ce direcţie merg lucrurile, în 2015, cu un an înainte de puciul care a urmărit îndepărtarea lui Erdogan, a fugit în SUA cu familia.

Chiar şi aşa, departe de focul evenimentelor din Turcia, Hakan Sukur a fost declarat adversar al regimului şi consecinţele au fost groaznice, pe numele său fiind emis mandat de arestare. Tatăl său a fost închis, casele şi conturile confiscate.

În aceste condiţii, Sukur nu a mai avut cum să se întreţină şi a fost nevoit să se angajeze la o patiserie din Palo Alto, cu specific turcesc şi grecesc, în mijlocul bogataşilor din Sillicon Valley, la doi paşi de Stanford University, pe care acum o manageriază.

"Aş fi trăit o viaţă bună şi aş fi devenit ministru dacă jucam jocul aşa cum îmi cereau ei. Dar acum vând cafea. După ce am plecat din Parlament am început să am probleme în afaceri. Apăreau probleme în orice îmi doream să fac. M-am gândit că poate ar trebui să iau o pauză, poate lucrurile o să se liniştească.

Am vrut ca familia mea să fie liberă, să fim oameni independenţi. Copiii mei erau trataţi diferit în Turcia pentru că acolo sunt faimos. Am vrut ca ei să meargă în alte ţări, să înveţe culturi noi, să întâlnească oameni diferiţi. Ăsta a fost motivul pentru care am venit aici.

Aici LeBron James poate să spună ce vrea despre preşedinte sau guvern. Poţi să spui orice. La mine în ţară, dacă spui ceva este o problemă.

Am deja câţiva investitori. Dar acum oamenii se tem să fie văzuţi cu mine. Dar sunt deschis să lucrez cu investitori americani şi oameni din sport. Simt că pot să aduc ceva aici. Am multe relaţii în Europa şi în jurul lumii. Cred că pot să aduc multe", a spus Hakan Sukur.

540 de meciuri şi 260 de goluri a reuşit Sukur sa înscrie pentru Galatsaray, Torino, Inter, Parma, Blackburn sau Torino.

112 meciuri si 51 de goluri are pentru national Turciei.

8 titluri de campion al Turciei, 6 cupe si Cupa UEFA a castigat Sukur cu Galatasaray.

Sursa: digisport.ro