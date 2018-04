Filmul 'România neîmblânzită' va putea fi vizionat în peste 70 de cinematografe din 37 de oraşe

Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, filmul documentar 'România neîmblânzită' reprezintă o producţie inedită, ce dezvăluie, în 90 de minute, frumuseţea sălbatică a României.

'De mai bine de 11 ani, Auchan realizează o serie de acţiuni de responsabilitate socială în beneficiul comunităţilor din România. Credem cu tărie că filmul poate reprezenta unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, un motiv de bucurie pentru toţi românii, precum şi un material ce poate fi adaptat în scop educativ. Romania neîmblânzită este un dar oferit de Auchan şi cei 10.000 de angajaţi ai companiei tuturor românilor', a declarat Ionuţ Ardeleanu, director general Auchan Retail România şi producător executiv al filmului documentar.

Distribuţia în cinematografe va fi asigurată de Transilvania Film, companie fondată şi condusă de regizorul Tudor Giurgiu, care va organiza şi o serie de proiecţii în mai multe oraşe în care nu există săli de cinema.

Lansarea filmului în România a fost marcată printr-un eveniment de gală, organizat pe 21 martie, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa a peste 900 de spectatori, personalităţi marcante din toate domeniile. La avanpremieră a participat şi Preşedintele României, Klaus Iohannis.

Beneficiind şi de o versiune internaţională narată de actorul englez Mark Strong, filmul documentar va fi distribuit şi pe plan internaţional, atât în cadrul unor renumite festivaluri de film, cât şi pe canale televizate, specializate în film documentar.

'Prima proiecţie a versiunii internaţionale a avut loc, în luna martie, la Washington, în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film ecologic din lume, iar următoarea va avea loc, pe 9 mai, la Londra, într-un eveniment găzduit de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). La evenimentul londonez, toate veniturile realizate în urma vânzărilor de bilete vor fi donate Fundaţiei Conservation Carpathia', a spus Alex Păun, coordonator al echipei de producţie, potrivit Agerpres.

Realizat cu sprijinul casei de producţie britanică Off the Fence, care semnează numeroase filme pentru BBC, National Geographic şi Discovery Channel, şi în colaborare cu ONG-ul The European Nature Trust, filmul 'România neîmblânzită' a fost filmat pe parcursul unui an întreg, cei peste 20 de cameramani implicaţi parcurgând mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire.