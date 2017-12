Facebook şi Universal Music au anunţat un acord global pentru conţinutul video muzical

Facebook şi Universal Music Group au anunţat un acord global care permite utilizatorilor să încarce conţinut video muzical din librăria Universal, pe reţeaua Facebook, precum şi pe Instagram şi Oculus, relatează BBC News.

Compania de social media nu va mai fi nevoită să ceară utilizatorilor să elimine conţinutul video muzical provenit din catalogul Universal, pentru că încalcă drepturile de copyright.

Termenii acordului nu au fost dezvăluiţi.

"Împreună, Facebook şi UMG creează un nou model dinamic de colaborare între companiile muzicale şi platformele sociale pentru a promova interesele artiştilor şi compozitorilor, îmbunătăţind în acelaşi timp experienţa socială a muzicii pentru fanii lor ", a declarat vicepreşedinte executiv pentru strategie digitală al Universal Music Group, Michael Nash.

"în timp, utilizatorii vor putea, de asemenea, accesa o vastă bibliotecăde muzică" se menţionează într-un comunicat de presă al companiilor.

Universal Music Group(UMG) este lider în industria muzicală internaţională. Activitatea companiei cuprinde dezvoltarea, marketing-ul, vânzarea şi distribuţia de fonograme (înregistrări audio).

UMG reuneşte o întreagă familie de label-uri, între care: Barclay, Interscope Geffen A&M, Geffen Records, Island Def Jam Music Group, Machete Music, Mercury Records, Polydor Records, Universal Motown Records Group, Universal Music Classics Group (Decca, Deutsche Grammophon, Philips and ECM), Universal Music Latino, Universal Music Group Nashville (Lost Highway, MCA Nashville and Mercury Nashville), şi Verve Music Group.