EXCLUSIV România, campioana Europei la scumpirea benzinei

Capital a analizat cum a evoluat preţul benzinei în statele europene de la începutul anului şi până în prezent în baza datelor arhivate de Oil Bulletin. În primele cinci luni, preţul mediu al benzinei în UE a crescut cu 6,25%. În toate ţările membre, benzina s-a scumpit, cu excepţia Maltei, unde preţul este fix, stabilit prin lege.

Cea mai mare scumpire a benzinei din Europa se înregistrează la noi în ţară. Exprimate în moneda europeană, preţurile au crescut în perioada analizată cu 11,8%, adică o creştere aproape dublă făţă de media europeană. Practic, dacă la 1 ianuarie 2018 un litru de benzină costa 1,1 euro, la începutul acestei săptămâni acelaşi sortiment avea un preţ de 1,24 euro.

Aşa cum se poate observa şi din tabelul alăturat, această evoluţie poziţionează România pe primul loc în Europa. De altfel, România este singura ţară din Europa cu o creştere de peste 10%. Pe locul doi se află Franţa, unde benzina s-a scumpit cu 9,6%, de la începutul anului şi până în prezent. Aici, şoferii sunt obligaţi să p,lătească pentru un litru de benzină nu mai puţin de 1,54 euro.

Podiumul este întregit de Marea Britanie, cu o scumpire de 9,5%. Creşteri peste medie s-au mai înregistrat în Estonia (9,4%), Danemarca (8%), Belgia (7,9%), Lituania, cu 7,7%, etc.

Companiile petroliere pun această majorare a preţurilor pe seama cotaţiei internaţionale a ţiţeiului şi a produselor finite, dar şi pe taxarea făcută de statul român. De exemplu, reprezentanţii grupului Rompetrol arătau recent în datele prezentate Bursei de Valori Bucureşti, cu ocazia prezentării datelor financiare aferente primului trimestru, că la nivel internaţional, cotaţiile carburanţilor exprimate în dolari s-au majorat în T1 cu aproximativ 16% pentru benzină şi cu 23% în cazul motorinei. “Aprecierea de aproximativ 11% a leului în faţă dolarului american a determinat ca impactul efectiv în moneda naţională a celor 2 cotaţii să fie de aproximativ 4% pentru benzină şi 10% pentru motorină. La acestea se adaugă şi creşterea în 2017 a accizelor la carburanţi (+32 bani/litru), acestea fiind majorate cu aproximativ 19% la benzină şi 21% pentru motorină”, susţineau reprezentanţii Rompetrol. Aşa s-a ajuns ca TVA, plus accize şi alte taxe, să reprezinte 54% din preţul unui litru de benzină şi 51% din cel al unui litru de motorină, arată calculele Capital făcute pe baza cifrelor Comisie Europene primite de la autorităţile române.

Taxele în Europa

Cu toate acestea procentul taxelor, directe şi indirecte, în costul carburanţilor este, în România, unul dintre cele mai scăzute din UE, chiar şi în condiţiile în care Guvernul a revenit, de la 1 octombrie 2017, la supraaccizarea benzinei şi motorinei, în încercarea de a spori încasările la buget. TVA-ul practicat pentru carburanţi în România este unul dintre cele mai scăzute din UE. Mai mic găsim în ţările “paradisuri fiscale”, precum Luxemburg ori Malta. Germania este la egalitate cu noi. Portugalia şi Polonia au o cotă de TVA de 23%, cea mai mare cotă TVA este în Scandinavia (Suedia, Danemarca, Finlanda – 24-25%, respectiv Grecia, cu 24%).

În ceea ce priveşte taxarea adiacentă a carburanţilor, România este pe la mijlocul plutonului, acest tip de taxare anulând o parte din beneficiul rezultat din cota mică de TVA. Astfel, taxe indirecte mici şi foarte mici, raportate la preţul final al carburantului, găsim, deloc suprinzător, în Luxemburg şi Malta, 26 – 28%, dar şi în Spania, Bulgaria, Ungaria (care recuperează din dezavantajul legat de procentul mare de TVA) şi în ţările baltice. În cazul acestor ţări, procentul total de taxe (TVA plus indirecte) coboară sub 50%, ceea ce face ca şi preţul final al carburanţilor să fie mai ieftin decât în România.

Puternic taxaţi sunt carburanţii în Scandinavia, cote de peste 60%, în Irlanda şi în Grecia - 70%. Ca fapt divers, Norvegia este ţara cu cel mai mare preţ mediu al carburanţilor din lume, potrivit datelor GlobalOilPrices, în ceea ce priveşte benzina. La polul opus faţă de Norvegia, unde benzina costă 7,82 dolari galonul, se află Venezuela, cu doar 0,01 dolari pe galon. Practic, aici benzina este gratis. Pe locul doi în topul celor mai ieftine ţări pentru benzină (combustibilul favorit pentru 70% din planetă) este Egipt, cu 1,41 dolari pe galon.

România, pe primul loc şi la scumpirea benzinei fără taxe

Deşi companiile care comercializează carburanţi pe piaţa românească susţin că preţurile sunt mari din cauza cotaţiei internaţionale a ţiţeiului şi a produselor finite, dar mai ales a taxării, datele Oil Bulletin analizate de Capital arată că România este campioană în Europa şi la scumpirea benzinei fără taxe.

Potrivit datelor Oil Bulletin, un litru de benzină fără taxe (TVA, accize, etc) costă 2,83 de lei, cu aproape 20% mai mult decât la începutul anului.

Asta în timp ce media europeană a fost de doar 13,5%, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos.

Consiliul Concurenţei a anunţat încă de la începutul anului că analizează de ce preţurile în România sunt mai mari decât media din Uniunea Europeană, având în vedere că anii trecuţi era invers.

“Preţurile sunt apropiate în toată Europa şi este ceea ce ne aşteptam, iar faptul că avem resurse este mai puţin important. Problema nu cred că se pune la modul: avem resurse, de ce nu avem preţul mai mic? Întrebarea este de ce de un an de zile este mai mare decât media UE? Aici căutăm o explicaţie, pentru că, tradiţional, preţul în România era un pic sub medie. De undeva de la începutul anului trecut suntem peste medie, vorbim de preţul fără taxe. Cu taxe, suntem jos, statul român taxează mai puţin decât alte state. Unde intervin companiile este partea fără taxe. Este o evoluţie relativ nouă pe care nu o înţelegem pe de-a-ntregul, aşa că am lansat o investigaţie. Ei vor primi o serie de întrebări la care sunt obligaţi să răspundă legal. Vrem să înţelegem exact care sunt schimbările care au dus la această evoluţie, pentru noi surprinzătoare”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, pe 20 februarie.

Oficialii instituţiei nu au publicat până acum vreun rezultat al acestei analize, însă, anul trecut, Consiliul a analizat, de asemenea, preţul carburanţilor din România în comparaţie cu pieţele europene, iar concluzia principală a fost că piaţa locală are o structură de oligopol.

Pe de altă parte, reprezentanţii celor mai mari companii petroliere consideră că piaţa pe care activează este concurenţială, iar preţurile din ţara noastră sunt printre cele mai mici din Europa.