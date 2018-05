“Evanghelistul” criptomonedelor, întâlnire cu investitorii virtuali la Bucureşti

Absolvent de tehnologia informatiilor la Universitatea George Washington, din Washington DC, Ian Balina a lucrat pentru IBM ca promotor al folosirii datelor in industria informatica, dupa care a devenit unul dintre primii investitori in criptomonede.

El este cunoscut pentru abordarea sa de tip “money-ball”, fundamentata pe date, a investitiilor initiale si a fondat un sindicat de investitori in monede virtuale care investeste pana la 10 milioane de dolari in diverse ICOs. Pe langa consultanta pe care o ofera pe blogul sau si prin intermediul conferintelor, americanul este angajat in calitate de consultant pentru retelele Pareto Networks si Nucleus Vision.

Conferinta “Ian Balina Crypto World Tour 2018” de la Bucuresti, vine dupa o serie de evenimente similare, ce au avut loc la Londra, Barcelona, Berlin, Amsterdam, Stockhom si Praga, si va avea loc miercuri 30 mai la Clubul Face din Piata Presei Libere, intre orele 8.30 si 11.30. Peste 400 de investitori privati sau reprezentanti ai companiilor ce detin monede virtuale s-au inscris deja online al eveniment, primul de aceasta anvergura din Romania.