Ești în căutarea unui loc de muncă? Iată câteva ponturi pentru o carieră de succes VIDEO

Vă prezentăm mai jos discursul susţinut de Jason Shen în cadrul conferinţelor TED.

Știţi pe cine invidiez? Pe cei care au un loc de muncă ce are legătură cu facultatea absolvită.

Jurnalişti care au studiat jurnalism, ingineri care au studiat ingineria. Adevărul este că aceştia nu mai reprezintă regula, ci excepţia. Un studiu din 2010 arată că doar un sfert din absolvenţi lucrează într-un domeniu legat de specialitatea lor.

Am terminat facultatea nu cu una, ci cu două specializări în biologie. Spre dezamăgirea părinţilor mei, nu sunt nici doctor, nici om de ştiinţă.

Ani întregi în care am studiat replicarea ADN-ului şi fotosinteza n-au reuşit să mă pregătească pentru o carieră în tehnologie. A trebuit să învăţ singur despre publicitate, strategii, chiar şi un pic de programare. N-am avut niciodată titlul de Manager de produs până nu mi-am trimis CV-ul la Etsy.Fusesem respins deja de Google şi de alte câteva companii şi eram dezamăgit. Compania devenise de curând publică, iar una din cerinţele postului meu era să citesc Oferta Publică Iniţială din scoarţă în scoarţă şi să construiesc de la zero un website care să conţină analiza mea despre afacere şi patru idei pentru noi caracteristici. Echipa lucra deja la două dintre aceste idei şi se gândise temeinic la o a treia. Am fost angajat.

Ştim cu toţii oameni care iniţial au fost ignoraţi sau trecuţi cu vederea, dar care au dovedit criticilor că s-au înşelat. Povestea mea preferată? Brian Acton, inginer de proiect care a fost refuzat de Twitter şi Facebook înainte să co-fondeze WhatsApp, platforma de mesagerie mobilă care a fost vândută pentru 19 miliarde de dolari.

Procesele de recrutare create în secolul XX dau greş şi duc la pierderea unor oameni cu potenţial extraordinar. Progresele în domeniul roboticii şi învăţării automate schimbă modul în care lucrăm,automatizând munca de rutină în multe meserii, mărind şi amplificând în acelaşi timp munca omului în altele. În ritmul acesta, ne aşteptăm să facem activităţi ce nu le-am făcut niciodată în cariera noastră.Deci care sunt instrumentele şi strategiile necesare pentru a identifica fruntaşii de mâine? Căutând răspuns, am consultat lideri din diferite domenii, am citit zeci de rapoarte şi studii şi am făcut chiar eu câteva experimente de aptitudini. Cercetarea mea e departe de a fi gata, dar acestea sunt trei dintre ideile pentru mai departe.

Unu: extinderea căutării. Când căutăm talente întotdeauna în acelaşi loc: programe pentru copii superdotaţi, şcoli de top, organizaţii de renume, o să avem aceleaşi rezultate dintotdeauna. Jocul de oină s-a schimbat când clubul Oakland Athletics, din lipsă de fonduri, a început să recruteze jucători ce nu erau de top pe scara tradiţională de evaluare, dar care aveau capacitatea de a ajuta echipa să marcheze şi să câştige meciuri. Această idee se aplică şi în afara sportului. Șeful departamentului de proiectare şi cercetare de la Pinterest mi-a spus că au format una dintre cele mai diverse şi performante echipe din Silicon Valley pentru că au ştiut că nicio persoană nu deţine monopolul asupra talentului. Au făcut eforturi să caute dincolo de centrele importante de IT, concentrându-se pe portofoliul proiectanţilor şi nu pe originea lor.

Doi: angajarea pentru performanţă. Inspirându-mă din propria experienţă de muncă, am co-fondat Headlight, o platformă de angajare care oferă candidaţilor şansa de a străluci. Aşa cum echipele dau probe şi actorii audiţii, candidaţii sunt invitaţi să-şi demonstreze aptitudinile înainte de a fi angajaţi.Clienţii noştri beneficiază de 85 de ani de cercetare în domeniul angajării, care arată că probele de lucru sunt printre cei mai buni indicatori de succes la muncă. Dacă veţi angaja un analist de date,daţi-i o listă cu date privind istoricul companiei şi cereţi-i opinia. Când angajaţi un director de marketing, cereţi-i să gândească o campanie de lansare a unui produs nou. Din poziţia de candidat nu aşteptaţi angajatorul să vă solicite. Căutaţi modalităţi de a-i arăta abilităţile şi capacităţile dvs. unice dincolo de CV-ul obişnuit şi scrisoarea de intenţie.