Dragnea neagă informaţiile despre anchetarea sa în Brazilia

Întrebat dacă informaţiile despre anchetă sunt false, Dragnea a spus: "Da".

"Văd o foarte mare disperare înainte de Congres. Ce vă pot spune şi îmi asum autodenunţul ăsta: m-au prins când vindeam portocale pe plajă. (...) De ce trebuie să lămuresc eu. Orice iese cu o prostie trebuie să o lămuresc eu. (...) E cu totul întâmplătoare (n.r. - apariţia în media a subiectului) acum înainte de Congres.(...) Eu am încheiat discuţia despre acest subiect. Am mai discutat despre acest subiect şi în 2017. Înţeleg că este o supărare şi trebuie să reîncălzească ciorba asta. Au reîncălzit-o. Eu n-o mănânc. E simplu", a spus Dragnea, vineri, înainte CExN, citat de Agerpres.

Referindu-se la eventuale proprietăţi în Brazilia, Dragnea a spus că are doar ceea ce apare în declaraţia de avere şi că şi-ar dori să aibă proprietăţi în Miami. "Să fiu vecin cu cineva acolo", a spus ironic Dragnea.

Potrivit jurnaliştilor de la Rise Project, liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi vizat de o anchetă în Brazilia, fiind suspect într-un caz de spălare de bani.