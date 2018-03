Dragnea: 'Sunt ținta DNA. Terminați cu Brazilia'

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a judecat, miercuri, procesele în care sunt trimişi în judecată preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

"Nu am nicio casă în Brazilia. Nici investiţii, nici bani în conturi, terminaţi cu Brazilia", a declarat Liviu Dragnea, răspunzând la întrebările jurnaliştilor, după ce a ieşit de la proces.

Preşedintele PSD a declarat miercuri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că a fost trimis în judecată de DNA în dosarul DGASPC Teleorman fără probe, doar pe "declaraţii, bârfe şi zvonuri", transmite Agerpres.

Dragnea a dat miercuri în instanţă o declaraţie în calitate de inculpat, în dosarul în care este acuzat de DNA că ar fi intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman.

"Am citit dosarul, rechizitoriul, declaraţii, stenograme şi vă spun sincer că am fost trimis în judecată fără probe, doar pe declaraţii, bârfe, zvonuri auzite la şpriţ. Eu nu am înţeles de ce am fost trimis în judecată. În opinia mea, nu sunt probe. Sunt ţinta DNA", le-a spus Dragnea magistraţilor.

Pe parcursul a două ore, Liviu Dragnea a invocat prevederi legale, a făcut referire la declaraţiile date de ceilalţi inculpaţi în dosar şi le-a spus judecătorilor că este nevinovat.

El le-a explicat magistraţilor contextul în care a cunoscut-o pe Anisa Stoica.

"Am înţeles acuzaţiile DNA, doar că le resping categoric, deoarece mă consider nevinovat. În perioada 2006 - 2012, când am fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi al PSD Teleorman, nu a existat nicio relaţie privilegiată cu Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica. Pe Botorogeanu o cunoşteam înainte de 2004, în contextul relaţiilor de partid. Ea lucra la un birou parlamentar. Pe Stoica am cunoscut-o la o manifestare de partid, unde a fost o discuţie în pauză între membrii de partid şi presa locală din Teleorman. Era o discuţie informală. Se discutau chestiuni politice. Atunci au venit câteva păreri din partea presei că PSD Teleorman ar trebui să aibă o mai bună relaţie cu mass-media şi eu am spus: 'daţi-ne idei'. Era prin 2005 - 2006. În glumă, cred, cei din presă au spus: 'asta vă costă'. Eu am zis că nu avem bani de consultanţă şi nici să angajăm pe cineva. O organizaţie judeţeană de partid nu era ca la o fabrică, unde să lucreze oameni cu program, cu organigramă. Ulterior, cred că la sediul de partid, a venit Anisa Stoica, ca un fel de continuare a discuţiei de la acel eveniment politic, ca să discutăm cum s-ar putea face o colaborare cu ea pe partea de comunicare. Anisa Stoica m-a întrebat dacă putem să realizăm o colaborare între ea şi PSD în domeniul comunicării. Eu i-am spus că nu eu fac angajări, ci secretarul de partid şi că poate să colaboreze voluntar cu partidul. Ulterior, când am avut o şedinţă de birou permanent la PSD Teleorman, după ce s-a terminat şedinţa, era multă lume acolo, la un moment dat Anisa Stoica mi-a zis că trebuie să aibă un venit şi dacă se poate angaja la partid. Eu i-am sugerat să îşi caute un loc de muncă, pentru că nu se poate baza pe partid. Nu i-am cerut să meargă să se angajeze la DGASPC Teleorman şi nici nu am vorbit cu cineva de la Direcţie", a declarat Dragnea.

El a negat că i-ar fi cerut directorului DGASPC Teleorman, Alesu Floarea, să le menţină în funcţie pe cele două angajate.

"Eu nu am ştiut că cele două angajate nu vin la serviciu la DGASPC Teleorman şi nici nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă despre acest lucru. Este adevărat că le vedeam pe cele două la partid, o dată sau de două ori pe lună, când aveam birourile permanente. Ele acum sunt două personaje importante, figuri publice. La acea vreme nu erau persoane importante, de notorietate, nici măcar la nivelul oraşului Alexandria", a spus Dragnea.