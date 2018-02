Dispozitive de localizare, pentru siguranţa celor dragi

Multe persoane au trecut prin situaţia în care au pierdut animalul de companie, fie el câine sau pisică. Pentru animale, există localizatoare speciale care se pot ataşa la zgardă. Posesorii de animale de companie care montează un astfel de aparat la zgardă vor şti întotdeauna locul în care se află animalul, dacă aparatul are semnal sau nu, ultima viteză medie înregistrată şi procentajul bateriei disponibile. Acestea funcţionează cu ajutorul unei cartele SIM. În caz că nu îţi găseşti animalul de companie, trimiţi un mesaj text de pe telefonul tău mobil către aparat şi acesta îţi trimite coordonatele locului în care să află printr-un SMS, pe care îl primeşti tot pe telefon. Foarte important, cartela nu trebuie să aibă un cod PIN activ. Autonomia este de 12 zile, iar acurateţea GPS-ului este de cinci metri.

Fie că eşti o persoană dezordonată care uită lucruri sau le pierde des, fie că ai un animal de companie căruia îi place să hoinărească, cu ajutorul unor dispozitive de localizare vei şti întotdeauna unde de află. În cazul persoanelor, un gadget de localizare inteligent este MT-90. Acesta are 65 de grame şi poate fi pus în rucsac, în buzunarul de la haină sau în maşină. Aparatul dispune, pe lângă modulul GPS, şi de funcţia de telefon. În caz de pericol pot fi apelate până la trei numere de urgenţă prestabilite. Pentru a determina poziţia posesorului este suficientă apelarea numărului SIM din aparat de pe unul din cele trei numere presetate, iar localizarea acestuia va fi trimisă prin SMS. Datele se pot trimite şi către un calculator pentru monitorizare în timp real, însă pentru aceasta trebuie instalat un program special. Atunci când este montat în maşină, dispozitivul poate trimite alerte dacă se depăşeşte o viteză prestabilită sau dacă se iese dintr-un anumit perimetru. MT-90 dispune şi de microfon care are o rază de acţiune de patru metri. Memoria internă îi permite să înregistreze traseele, iar autonomia este de patru zile.

Abonare Newsletter

Curs valutar

USD 3.7306 ron EUR 4.6595 ron HUF 1.4962 ron BRL 1.1557 ron BGN 2.3824 ron AUD 2.9702 ron

CONVERTOR VALUTAR

RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR

Capital Comunicate

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 498 [name] => 300x250 Aim4Media all site [cod_banner] => [banner_order] => 0 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 309 [name] => Business 300x250_p1 [cod_banner] => [banner_order] => 1 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 515 [name] => Advertoriale/office_capital_300x250_1 [cod_banner] => [banner_order] => 2 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 185 [name] => Sidebar - Formular abonare newsletter [cod_banner] => [banner_order] => 3 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 506 [name] => Banner-TheGoodCompany-CategoriaBusiness [cod_banner] => [banner_order] => 4 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 310 [name] => Business 300x250_p2 [cod_banner] => [banner_order] => 5 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 516 [name] => Advertoriale/office_capital_300x250_p2 [cod_banner] => [banner_order] => 6 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 1 [name] => Ultima ora [cod_banner] => [banner_order] => 7 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 519 [name] => concurs traffic strings [cod_banner] => [banner_order] => 8 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 311 [name] => Business 300x250_p3 [cod_banner] => [banner_order] => 9 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 313 [name] => Business 300x250_ford [cod_banner] => [banner_order] => 10 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 521 [name] => Dan Andronic Flux [cod_banner] => [banner_order] => 11 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 2 [name] => Curs valutar [cod_banner] => [banner_order] => 12 )

Dan Andronic

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 312 [name] => Business 300x250_p4 [cod_banner] => [banner_order] => 13 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 514 [name] => Union pana pe 31.12.2016 [cod_banner] => [banner_order] => 14 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 3 [name] => Convertor valutar [cod_banner] => [banner_order] => 15 )

UNIVERSULJURIDIC.RO

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 15 [name] => Adsense sidebar 300x600 [cod_banner] => [banner_order] => 16 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 4 [name] => Editoriale [cod_banner] => [banner_order] => 17 )

Editoriale

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 507 [name] => Top 10 stiri - Sidebar [cod_banner] => [banner_order] => 18 )

OBJID: 250856 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 314 [name] => Business 300x250_SRAX [cod_banner] => [banner_order] => 19 )

Doctorul zilei

Animal Zoo

EVZMonden