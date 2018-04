„Despacito”, cel mai urmărit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, șters de hackeri

Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, a stabilit, pe 4 aprilie, un record pe YouTube, după ce a depăşit 5 miliarde de vizualizări. El a devenit, astfel, primul videoclip de pe platformă care a atins vreodată acest prag.

După patru zile, videoclipul a dispărut de pe platformă. În plus, mai mulţi artişti au fost afectaţi de atacul hackerilor. Între ei, Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift şi Drake. Videoclipurile originale au fost publicate prin Vevo.

Hackerii, autointitulaţi Prosox şi Kuroi'sh, au scris sub videoclipuri „Free Palestine” (Palestina liberă, n.r.).

Potrivit BBC, pe un cont de Twitter care, aparent, aparţine unuia dintre hackeri a fost publicat mesajul: „Este doar de amuzament. Am folosit scriptul «youtube-change-title-video» şi am scris «hacked». Nu mă judecaţi, iubesc YouTube”.

„Despacito” a fost lansat în ianuarie 2017 şi a stabilit mai multe recorduri. A stabilit un record şi pe platforma Vevo, fiind cel mai vizionat videoclip în decurs de 24 de ore al unei piese cântate în limba spaniolă, cu 5,4 milioane de accesări. Apoi a fost desemnat videoclipul care a ajuns cel mai rapid la cifra de 200 de milioane de vizualizări, 2 miliarde şi 3 miliarde de vizualizări, scrie News.ro.

Piesa a fost descărcată de 4,6 miliarde de ori în decurs de şase luni, potrivit datelor furnizate de Nielsen Music, citate de Billboard.

Single-ul a petrecut 16 săptămâni pe primul loc în Billboard 100, egalizând recordul stabilit de Mariah Carey şi Boyz II Men, cu „One Sweet Day”, în 1995-1996.

În noiembrie 2017, cântecul „Despacito” al lui Luis Fonsi a câştigat trofeele tuturor categoriilor la care a fost nominalizat în cadrul celei de-a 18-a ediţii a Latin Grammy Awards. „Despacito” a fost desemnată „Record Of The Year”, „Song Of The Year”, „Best Urban Fusion/Performance” (pentru remixul piesei la care colaborator a fost Justin Bieber) şi „Best Short Form Music Video”.