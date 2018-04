Demonstrație de forță a Ford la împlinirea a zece ani de la preluarea uzinei din Craiova

Povestea companiei Ford în România a început în 1931 când deschide o companie de vânzări la Bucureşti. După doar patru ani, Ford achiziţionează un teren în cartierul bucureştean Floreasca, unde construieşte o uzină dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. Al doilea război mondial şi, apoi, instaurarea comunismului alungă investitorul american din România. Însă, în 2008 este semnat contractul de achiziţie a pachetului majoritar de acţiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova de către acelaşi Ford. La 74 de ani de la primul Ford fabricat în România, în septembrie 2009, a ieşit de pe linia de fabricaţie din Craiova primul Ford Transit Connect. În 2012, compania a dat startul producţiei motorului 1.0 EcoBoost care continuă si astăzi la Craiova, dar şi a monovolumului B-Max produs până în septembrie anul trecut. În octombrie 2017, uzina de la Craiova a devenit unitatea de producţie pentru noul SUV de clasă B Ford EcoSport livrat din România către pieţele din toată Europa.

În tot acest timp, investitia iniţială de 675 de milioane de euro prin care uzina din Craiova trebuia să se transforme într-o facilitate de înaltă ţinută tehnologică a crescut major, ajungând, zece ani mai târziu, să depăşească 1,2 miliarde de euro. După o scădere generată de lipsa unei pieţe stabile pentru B-Max, nivelul forţei de muncă a intrat şi el pe un puternic trend ascendent. În 2017 Ford a angajat la Craiova 1.800 de persoane, uzina totalizând astăzi 4.492 de angajaţi.

Deşi oficialii Ford din România nu oferă detalii despre nivelul actual al producţiei, preferând să declare că se aşteaptă ca „2018 să fie cel mai bun din ultimii zece ani în ceea ce priveşte volumul producţiei”, sursele Capital arată că, în fiecare zi, de pe linia de montaj ies circa 600 de SUV-uri EcoSport, iar uzina de motoare produce, tot zilnic, aproape 1.200 de unităţi EcoBoost. În acest ritm, la finalul acestui an, este posibil ca uzina să expedieze peste 130.000 de modele EcoSport. Tot pe parcusul lui 2018 am putea afla şi detalii despre un nou model care va purta titulatura „made in Romania”.

Cinci premiere la SIAB

Pe lângă creşterea cadenţei de producţie de la uzina din Craiova, Ford şi-a îmbunătăţit substantial şi oferta de modele de pe piaţă. Astfel, la Salonul Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB), încheiat cu doar câteva zile în urmă, compania a avut la stand nu mai puţin de cinci premiere naţionale. Ford GT, Mustang facelift, noile Fiesta ST şi Fiesta Active şi Transit Custom au atras publicul ca un magnet către zonele de expunere ale firmei. În exterior, pe 400 de metri pătraţi, a fost expusă întreaga gamă de vehicule comerciale, iar în standul de 900 de metri pătraţi din interior, alături de premiere au stat gama Ford Performance, familia Vignale, dar şi linia de modele ST-Line, de la Fiesta la Edge. În plus, micul SUV EcoSport produs în România a avut partea sa de glorie.

Modelul Mustang este mai dinamic, mai rapid şi mai avansat din punct de vedere tehnologic decât versiunea anterioară, iar impresionantul GT este, conform companiei, „cel mai complex şi avansat model de serie produs vreodată de Ford”. Tot la standul de la SIAB, românii au putut vedea două variante ale modelului Fiesta, ST şi Active. Primul dintre ele, membru al familiei Ford Performance, este animat de un motor EcoBoost cu trei cilindri de 1.5 litri care dezvoltă 200 CP, iar al doilea este primul crossover construit pe baza lui Fiesta, având o gardă la sol mai mare şi protecţii în zonele expuse ale caroseriei. Ford Fiesta Active va fi comercializat la noi începând din luna aprilie. Ultima, dar nu cea din urmă, premieră Ford de la SIAB a fost Transit Custom, un vehicul comercial cu un design exterior inspirat şi un habitaclu care poate fi interpretat ca birou mobil.

„În acest deceniu nu am produs doar motoare şi maşini excelente, ci am crescut masiv numărul angajaţilor şi aproape am dublat investiţia noastră în România”.

John Oldham, preşedinte Ford România

„Cele cinci premiere au fost prezente la standul Ford de la Geneva acum câteva săptămâni şi suntem foarte fericiţi că le-am putut oferi şi publicului din România la SIAB”.

Attila Szabo, director executiv Ford România