De ce mașinile hibride sau electrice sunt mai indicate chiar și în cazul pieței second-hand

O verificare a istoricului pentru avarii şi kilometri, realizată aleatoriu pentru modelele hibride şi electrice aflate la vânzare pe piaţa second hand din România arată că şi aceste maşini pot avea uneori un istoric netransparent şi kilometri daţi înapoi, dar samsarii stau totuşi departe de ele. Dacă la maşinile diesel şi la cele alimentate cu benzină cumpărătorii trebuie să fie mai degrabă atenţi la istoricul de kilometri, în cazul maşinilor hibride şi electrice trebuie să fie mai atenţi la istoricul de avarii. Cu o verificare de istoric auto temeinică, achiziţia unei maşini hibride sau electrice la mâna a doua poate să fie o alegere mai sigură faţă de o maşină echivalentă pe benzină sau diesel, riscul unei păcăleli fiind mult mai mic.

„La maşinile second hand diesel şi pe benzină circa 50% au kilometri daţi înapoi, faţă de numai 10% la maşinile hibride, după cum reiese din verificările noastre aleatorii realizate pe automobile aflate la vânzare în România. Partea bună este că maşinile electrice şi hibride second-hand vin la preţuri avantajoase faţă de momentul când erau noi, iar samsarii încă stau departe de ele. Din verificările aleatorii realizate de noi, pe maşini hibride şi electrice second hand aflate la vânzare în România, reiese că aproximativ 10% dintre ele au kilometri daţi înapoi şi 30% au suferit diverse avarii pe parcursul utilizării, dar reparaţii de valoare mică, şi nu am depistat nicio daună totală repusă în circulaţie”, a declarat Răzvan Pavel, managing partner autoDNA.ro.

În urma verificărilor realizate de autoDNA.ro reiese că cele mai multe cazuri de kilometri daţi înapoi sunt la Toyota Prius. În ceea ce priveşte avariile ascunse, am descoperit cazuri incepand de la modele precum Toyota Prius, Peugeot 3008 Hybrid si pana la modele precum Mercedes-Benz S 400 Hybrid, Porsche Panamera SE Hybrid. Cea mai mare daună depistată a fost de 15.500 Lei, iar cea mai mică de 2.500 Lei, ceea ce arată că au fost avarii medii şi mici.

Preţurile pentru maşinile hibride second hand pornesc de la sub 5.000 Euro. Sunt modele din prima şi a doua generaţie, cu o vechime de 10-15 ani. O verificare a istoricului este neapărat necesară pentru a depista eventualele intervenţii asupra kilometrajului, dar şi avariile suferite în timp. Pe piaţă se găsesc şi maşini hibride scumpe, a căror valoare poate depăşi 100.000 Euro.

Preţurile pentru maşinile electrice second hand pornesc de la circa 10.000 Euro şi pot trece de 100.000 Euro, cele mai răspândite modele fiind Renault Zoe Z.E. şi Nissan Leaf. Verificările autoDNA.ro în istoricul maşinilor electrice rulate a relevat că nu există intervenţii asupra kilometrajului, iar avariile au fost de valoare mică.

Pe lângă verificarea online a istoricului maşinii, autoDNA.ro recomandă şi o testare a bateriei sistemului de propulsie deoarece înlocuirea unei baterii de tracţiune poate costa la fel de mult ca maşina, atât în cazul automobilelor hibride, cât şi în cazul celor electrice.

Cumpărătorii de maşini rulate hibride şi electrice accesibile trebuie să ţină cont de faptul că majoritatea acestor autoturisme au ca provenienţă utilizarea în regim de flotă/maşini de companie şi taxi, astfel că verificarea istoricului de daune şi kilometri este cel puţin la fel de importantă ca la orice altă maşină.

Maşinile rulate pot fi verificate în patru moduri: online (istoric daune şi kilometri), reprezentanţe (istoric service), ateliere service independente şi mecanici independenţi.

O analiză realizată de autoDNA.ro pentru întreg anul 2017 arată că mai puţin de 10% din totalul maşinilor rulate comercializate în România, anul trecut, au avut istoricul verificat, restul de 90% fiind cumpărate pe încredere, doar în baza informaţiilor furnizate de vânzător. Datele au mai relevat că maşini ale mărcilor Volkswagen, BMW şi Audi sunt cele mai verificate de clienţii de automobile second hand din România.

Platforma de verificare online a istoricului maşinilor autoDNA.ro activează pe piaţa din România din 2015, sub formă de franciză, avându-şi sediul central în Polonia. În cei peste 10 ani de activitate la nivel internaţional, autoDNA este, probabil, cel mai important furnizor din Europa pentru date despre istoricul automobilelor. Platforma autoDNA.ro furnizează, contra-cost, rapoarte despre autoturisme care au fost înmatriculate atât în Europa, inclusiv în Romania, cât şi în SUA, indiferent de anul de fabricaţie, marcă sau model.