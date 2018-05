Daniel Crunțeanu, AFIR: „Este foarte important să terminăm evaluarea când omul are nevoie”

„Din 50 de măsuri ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) s-au deschis linii de finanţatre pentru 43. Am avut 23.000 de cereri depuse doar anul trecut. Au fost 11 de etape lunare pentru evaluare. În mare parte am încheiat evaluarea. Este foarte important să terminăm evaluarea când omul are nevoie. Am încercat să finalizăm evaluările în timp util şi am stabilit o strategie astfel încât fiecare beneficiar să îşi poată începe investiţia atunci când crede oportun. Sunt detalii care arată grija noastră pentru solicitanţii care depun proiecte pe PNDR”, a declarat Daniel Crunţeanu.

„În plus, deşi suntem la sfârşitul programului, toţi avem noi idei de îmbunătăţire ale lui. Un simplu exemplu: un solicitant care are liceul agricol primeşte opt puncte, iar cel care a finalizat USAMV nu primeşte niciun punct dacă nu a luat încă licenţa. Am stabilit că vom găsi o soluţie pentru rectificarea acestei probleme. Avem idei venite de la tot felul de fermieri şi ele sunt foarte interesante şi de ajutor. Le vom discuta pe toate astfel încât să simplificăm modul de acordare al finanţărilor”, a susţinut directorul general adjunct AFIR.

Acesta a fost însă contrazis de Ionel Burtea - CEO al Melissimo şi tânăr agricultor prezent la masa rotundă organizată de Capital - care a explicat că degeaba au primit unii pomicultori avizul de la AFIR în luna aprilie pentru că „plantarea pomilor nu mai are cum să aibă loc în primăvară. Mai durează o lună avizul de la Ministerul Mediului. Avem un sistem birocratic. Trebuie depuse din nou multe proiecte şi asta e foarte greu. Ar trebui, de exemplul ca fermierii să ţtie deja exact când trebuie depuse proiectele pentru toamnă ca să nu mai existe întârzieri”.

