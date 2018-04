Dăncilă: Domeniul sănătăţii - prioritar pentru Guvern; trebuie să venim cu răspunsuri concrete şi corecte

"Ieri am avut o întâlnire cu peste 300 de manageri de spital din toate colţurile ţării, cărora vreau să le mulţumesc pentru prezenţă. Mi-am dorit acest lucru pentru că domeniul sănătăţii este un domeniu prioritar pentru Guvernul României. Aşa cum ne-am angajat prin programul de guvernare, la 1 martie anul acesta au crescut toate salariile medicilor, am intrat pe grila din 2022, dar încă au fost semnalate anumite situaţii legate de personalul sanitar şi nu numai. (...) Consider că trebuie să analizăm fiecare situaţie în parte şi să venim cu răspunsuri concrete şi corecte, care sunt aşteptate şi care să se plieze pe realitatea existentă astăzi în domeniul sănătăţii", a precizat Viorica Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern, informează Agerpres.

Premierul a reamintit că, în urma discuţiilor purtate cu managerii de spitale, s-a decis formarea "unui grup de lucru care să analizeze problemele semnalate, un grup de lucru din care să facă parte reprezentanţi ai Executivului, reprezentanţi ai spitalelor din subordinea Ministerului Sănătăţii, manageri de spital din subordinea consiliilor judeţene şi consiliilor locale, dar şi reprezentanţi ai spitalelor monospecialitate".

O primă reuniune a grupului de lucru nou format a avut loc marţi, începând cu ora 12,00, la Palatul Victoria.