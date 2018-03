Dacia Duster este cel mai avantajos SUV de pe piața franceză

În fiecare an, revista franceză l`Argus dă publicităţii un studiu care scoate în evidenţă preţul pe kilometru al vehiculelor comercializate pe piaţa din Hexagon. La calculul PRK (Prix de Revient Kilométrique, n.n. – costul pe kilometru) specialiştii l`Argus ţin cont de preţul de catalog al vehiculului, taxele aferente, costurile de finanţare, asigurarea, valoarea reziduală, întreţinerea conform normelor impuse de producător şi, desigur, consumul de carburant. În acest ultim caz, tocmai pentru că se observă tot mai clar o diferenţă între valorile anunţate de producător – conform standardelor NEDC – şi consumul real, a fost aplicat un procent de creştere de 15%.

Segmentul SUV al studiului l`Argus are un Top 30 al celor mai puţin costisitoare vehicule, care începe - de la locul 30 către prima poziţie – cu Skoda Karoq. În varianta Style, dotată cu propulsorul TSI de 1.0 litri care dezvoltă 116 CP, acest vehicul are după 1 an de utilizare şi parcurgerea a 15.000 km un PRK de 0,85 euro / km. Pe locul 29 se află Renault Kadjar Intens eco2, 1.5 dCi – 110 CP, tot cu 0,85 euro / km, iar pe 28, Opel Grandland Innovation 1.2 Turbo Ecotec – 130 CP cu acelaşi cost / km. Și Jeep Renegade Limited 1.6 Multijet S7S – 120 CP, are acelaşi cost, în timp ce Kia Sportage Active 4X2 1.7 CRDi – 115 CP are un PRK de 0,83 euro / km.

Clasamentul continuă cu Nissan Qashqai Acenta 1.2 DIG-T - 115 CP (0.79 euro / km), Mitsubishi ASX 2WD Invite 1.6 DI-D – 115 CP (0.79 euro / km), Suzuki Jimny JLX 1.3 VVT (0,78 euro / km), Hyundai Tucson 2WD Intuitive 1.7 CRDI – 115 CP (0,78 eur / km), Kia Soul Active 1.6 CRDi – 136 CP (0,76 euro / km).

Iată, mai jos, clasamentul celor mai avantajoase SUV-uri, conform l`Argus: