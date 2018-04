E LEGE: TE FURĂ la PENSIE!

Odată cu trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la salariat, măsură fiscală intrată în vigoare la începutul acestui an, contribuţia la Pilonul II de pensii a fost redusă de la 5,1% la 3,75%. La salariul mediu brut, contribuţia trebuia să fie mai mare cu jumătate de punct procentual pentru a nu scădea suma efectivă către Pilonul II.

Cristian Tudorescu, managing partner al companiei de consultanţă Explore Asset Management, cu activitate de peste 12 ani în piaţa de capital locală şi internaţională, a publicat o analiză, pe platforma contributors.ro, în care a arătat câţi bani vei pierde la pensia aferentă Pilonului II în funcţie de vârsta rămasă în care vei contribui la acest pilon.

Astfel, un român care are astăzi vârsta de 25 de ani şi urmează să mai contribuie 40 de ani la Pilonul II, pierde din scăderea contribuţiei peste 9.000 de euro în aceşti 40 de ani până la vârsta pensionării. Cel care are astăzi vârsta de 45 de ani pierde puţin peste 2.000 de euro.

Odată cu mutarea contribuţiilor de la angajator la angajat s-au diminuat şi contribuţiile virate la Pilonul II. Procentul virat la pensia privată obligatorie a fost coborât la 3,75%, deşi matematica simplă arată că 5,1% din fostul salariu brut din 2017 echivalează cu 4,25% din ceea ce înseamnă acum salariul brut, pentru a menţine intactă contribuţia.

La un salariu mediu brut de 4162 RON, aşa cum este el estimat pentru anul 2018, diferenţa de 0,5% reprezintă aproape 21 RON lunar, o sumă aparent neinteresantă. Insă aceasta, compusă pe un interval foarte lung de timp, mergând până la 40 de ani dacă acum ai 25 de ani, te privează practic de o suma semnificativă acumulată la vârsta pensionării.

In tabelul de mai jos avem rezultatele unei simulări de tipul: cât pierde un cetăţean român în vârstă de 25 de ani, plătit cu salariul mediu pe economie, din diminuarea procentului de contribuţie la Pilonul II de pensii. Similar, calculele au fost realizate pentru cineva care are astăzi 30-45 de ani.

Am presupus că randamentul în termeni reali al fondurilor private de pensii din Romania va fi de 3% pe an, în condiţiile în care randamentul primilor 10 de funcţionare a fost de peste 5% pe an. De asemenea, salariul mediu în România va creşte cu 4% pe an în termeni reali.

ani Pierdere (RON) Pierdere (EUR) ai acum vârsta de 25 43.029 9.254 ai acum vârsta de 30 31.269 6.725 ai acum vârsta de 35 22.326 4.801 ai acum vârsta de 40 15.461 3.325 ai acum vârsta de 45 10.283 2.211

sursa: calculele au fost realizate de Cristian Tudorescu

Pilonul II opţional? Noua capcană întinsă de discursul guvernamental

Se vorbeşte frecvent despre a lăsa la latitudinea noastră să optăm dacă vrem să contribuim la pensia obligatorie administrată privat. Sună foarte tentant ideea, ba chiar ne este prezentată ca o favoare, ca să nu mai avem vreo temere privind desfiinţarea Pilonului II. Doar că trebuie să ne fie clar despre ce opţiuni discutăm.

La ora actuală, dintr-un salariu mediu brut pe economie de 4162 RON, 25% merg la bugetul asigurărilor sociale, iar mai departe 3,75% sunt viraţi către Pilonul II (156 RON), în timp ce 21,25% rămân pentru plata pensiilor aferente Pilonului I.

Poate că există o parte bună şi în transferul acesta al contribuţiilor. Vedem clar cât virăm pentru Pilonul I şi cât pentru Pilonul II. Astfel, nu mai rămânem cu impresia că la pensia de stat şi la cea privată se cotizează aproape egal (cum denaturat se credea până anul trecut), ci vedem că virăm de aproape 6 ori mai mult pentru plata pensiilor actuale.

Aşadar, între ce variante să optăm? Intre a plăti 6 RON pentru pensiile actuale şi 1 RON pentru pensia noastră aşa cum este acum, versus a da toţi cei 7 RON către pensiile actuale? Asta ni se va propune?

Nu cred că cineva se aşteaptă că am avea de optat între a vira totul la privat versus totul la stat. Nici nu ar fi realist, pentru că pensiile aflate acum în plată trebuie acoperite. Este solidaritatea inter-generaţională care a funcţionat atât timp cât trendul demografic era unul pozitiv.

Trecerea către finanţarea de către cetăţeni a propriei pensii, prin Pilonii II şi III, nu se poate face decât gradual, în 30 de ani sau mai mult, aşadar trebuie apărat principiul funcţionării pensiilor administrate privat.

Nu avem nevoie să ni se dea varianta de a opta privind Pilonul II, mai ales dacă modalitatea de implementare ar fi precum în Polonia: acolo, cei care nu şi-au exprimat explicit opţiunea de a rămâne la pilonul administrat privat au fost transferaţi automat către cel de stat.

