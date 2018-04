Cum faci să nu rămâi niciodată fără baterie la telefon

Conform cifrelor ANCOM, utilizatorul mediu de telefonie mobilă şi internet din România consumă lunar 756 MB trafic de internet mobil, trimite 65 de SMS-uri naţionale şi apelează în medie 255 de minute de pe terminalul propriu, atât în reţea, cât şi în afara reţelei. Datele indică o creştere cu peste 50% a consumului de internet pe mobil anul trecut, faţă de 2016. Smartphone-urile sunt folosite tot mai mult pentru navigarea pe Internet. Acest fapt presupune şi un consum mai mare de energie şi atrage cu sine nevoia de accesorii precum încărcătoare auto, baterii externe şi cabluri de încărcare. Atunci când mergi în vacanţă, cablul şi încărcătorul original de la telefonul mobil şi tabletă trebuie să regăsească obligatoriu printre celelalte bagaje. De cele mai multe ori acestea ajung în priza din camera hotelului, de aceea este important să ai cu tine un acumulator extern.

Mituri despre încărcarea telefoanelor

Pe vremuri telefoanele mobile trebuiau formatate, ceea ce înseamna că telefonul trebuia descărcat complet şi lăsat să se încarce la 100% de mai multe ori. Telefoanele şi tabletele din ziua de azi vin echipate, în special, cu baterii Litium-Ion. Specialiştii recomandă ca acestea să fie menţinute încărcate între 50 şi 80%. Astfel, dacă în trecut era recomandat efectuarea de cicluri complete de încărare, acum acestă operaţiune nu mai este necesară. Încărcările dese şi scurte efectuate pe parcursul zilei îi asigură bateriei o durată de viaţă lungă. Producătorii de baterii afirmă că acestea au un număr limitat de cicluri de încărcare, iar dacă tu laşi telefonul să se descarce complet înseamnă că efectuezi un ciclu complet, iar în timp vei oberva că bateria nu mai oferă aceeaşi autonomie. O metodă de a reduce acest risc este evitarea încărcării bateriei de la 0 la 100% pe cât posibil. Un alt mit este legat de lăsarea telefonului la încărcat peste noapte. Specialiştii spun că dacă lăsăm telefonul conectat la încărcător peste noapte nu este nicio problemă. Telefonul este inteligent, iar odată ce este încărcat la maximum ştie să oprească curentul şi protejează telefonul de supraîncarcare. Un sfat bun este ca atunci când încărci telefonul şi în special dacă este cald să îl laşi fără husă. Telefonul emite căldură când se încarcă iar ţinerea acestuia în husă nu face decât să păstreze căldura şi să-l expună la temperaturi ridicate ce pot afecta bateria.

Revenind la bateriile externe, dacă la început acestea se găseau în număr mare la capacităţi mici de 2.000 mAh, în prezent cele mai populare sunt cele care oferă o capacitate de 10.000 mAh sau mai mare. Astfel de acumulatori permit mai multe încărcări sau încărcarea mai multor dispozitive în acelaşi timp. O baterie externă performantă şi accesibilă este vândută de românii de la ABN Systems. Aceştia deţin brandul Tellur, iar modelul Slim 3 in 1 permite încărcarea rapidă a telefoanelor mobile fie că au mufă USB-C, lightning sau Micro USB. O baterie mult mai mare cu o capacitate de 30.000 mAh este oferită de cei de la Pyramid. Acest acumulator are încărcare solară, protecţie la praf, apă şi lanternă. Poate încărca atât telefoane Apple cât şi modele Android cu mufă Micro USB. Pentru cei care au smartphone-uri cu încărcare fără fir, bateria externă de la Pineng este ideală. Aceasta are un ecran LED care indică valoarea procentuală a capacitătii rămase, cablu de încărcare pentru iPhone şi Android inclus şi o capacitate de 10.000 mAh.