CSM, aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat marţi la CSM că motivele invocate de ministrul Justiţiei în propunerea de revocare a sa din funcţie sunt "nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice şi unele dintre ele sunt simple susţineri care nu se confirmă cu nimic din realitate".

"Pentru unele dintre afirmaţii, care sunt extrem de grave din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de probă, sens în care acest punct de vedere, pe care îl voi prezenta, l-am întocmit şi în scris. Eu am depus şi am pregătit un material privind activitatea de management desfăşurată în perioada 2016 - semestrul I 2017, material care a fost predat Inspecţiei Judiciare şi la care, sunt convinsă, ministrul Justiţiei a avut acces, însă nu am găsit niciuna din susţinerile mele în argumentele pe care dumnealui le-a prezentat", a mai spus şefa DNA.

Ministrul Justiţiei a declarat în timpul şedinţei - despre care a spus că nu a ştiut că va fi publică - că rezultatul este unul previzibil.

Potrivit legii, ministrul Justiţiei poate cere revocarea din funcţie a procurorului-şef al DNA, Secţia pentru procurori a CSM dă un aviz consultativ, iar decizia o ia preşedintele României.