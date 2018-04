Cristina Bâtlan: Românii au devenit cobaii gusturilor noi! Michael Hollie vine în România

Dacă eşti cu adevărat preocupat de ceea ce mănânci, în mod sigur ai auzit de ”Studiul China”. Și, la fel de sigur, ştii că dr. Colin Campbell, autorul acestei cărţi, a vizitat România acum doi ani. A venit aici să ne povestească despre cauzele bolilor, despre cum funcţionează corpul uman şi care sunt alimentele pe care trebuie să le evităm. ”Este un Dalai Lama al nutriţiei. Din momentul în care l-am cunoscut, am ştiut că îl voi aduce în România”, spunea atunci Cristina Bâtlan, creatoarea brandului Musette, care, în ultimii ani, s-a implicat activ în programe special concepute pentru un stil de viaţă sănătos, prin intermediul fundaţiei Integrative Life. La doi ani distanţă, publicului din România i se oferă o nouă şansă: întâlnirea cu dr. Michael Hollie. Timp de trei zile (2-4 mai), acesta va susţine conferinţe la Bucureşti, în timpul cărora va îmbina teoria cu practica, prin prezentarea unor preparate speciale, gătite fără ulei, din legume şi cereale organice, integrale. Ca să ne lămurim cum stau lucrurile, Cristina intră puţin în detalii.

Capital: Aşa cum se schimbă tendinţele în modă, asistăm astăzi la schimbări importante în nutriţie. Este pregătit publicul din România să primească informaţie valoroasă şi să o aplice?

Cristina Bâtlan: La fel ca şi Kube Musette, acest tip de eveniment este pentru oameni. Sunt antrenată să lucrez cu trenduri şi cred că acesta este unul dintre cele mai importante pentru ”Millennials” sau ”Generaţia X”. Totul a început în 2015, atunci când l-am invitat pe dr. Colin Campbell în Romania. Evenimentul a fost un succes. Aşa am descoperit cât de interesaţi sunt românii de acest subiect. Este important pentru public să aduci un specialist care vede problemele din afară. În jurul nostru sunt foarte multe cazuri de boală, iar multe dintre boli pot fi evitate sau tratate prin schimbări de comportament. Există familii care nu gătesc în casă pentru copii, trăiesc într-o mare viteză, mănâncă la fast-food-uri şi au pretenţii să se repare imediat cu pilule. Am urmat cursurile de nutriţie din cadrul Cornell University SUA şi am înţeles cât de importantă este nutriţia. Am insistat ca dr. Hollie să vină în România pentru că avem mare nevoie de sănătate. Cred că românii sunt educaţi, pregătiţi să înţeleagă ce le face bine şi ce nu. Ori de câte ori întreb de ce nu există mai multe produse integrale în magazine, mi se răspunde că nu există cerere. Exact cum este şi problema cu autostrada: ”nu construim autostrada fiindcă nu este trafic”. Oamenii sunt cei care aleg cum să trăiască.

Capital: Cu ce vine nou acest gen de eveniment prin comparaţie cu altele?

Cristina Bâtlan: Conferinţa nu este doar teoretică, ci şi practică. Învăţăm despre nutriţie, experimentăm gusturi noi, preparate gătite sănătos. Pentru fiecare seară au fost alese câte două teme de discuţie, iar participanţii vor putea pune întrebări. Vom afla cum să preparăm aceste mâncăruri, cum să îmbinăm produsele organice. Există o percepţie greşită legată de faptul că a fi vegan este foarte scump, că trebuie să îţi permiţi. Însă lucrurile nu stau deloc aşa. Vom aduce informaţia la nivel teoretic şi practic, prin experimentarea unui mod de viaţă sănătos, aşa cum facem în cadrul taberelor Integrative Life. Dacă ne gândim la trecut, românii, o bună perioadă de timp, au fost forţaţi, prin restricţii, să mănânce puţin şi sănătos, fără să aibă acces la prea multe variante. Populaţia era sănătoasă, ne aflam între ţările cu cele mai puţine cazuri de cancer din lume. După Revoluţie, obiceiul alimentar a început să se schimbe, românii au devenit cobaii gusturilor noi, alimentelor adictive (zahăr, amelioratori de gust). Astăzi, este foarte greu să găseşti alimente deja pregătite care să nu conţină substanţe nocive pentru corp. Diabetul de tip 2 (o boală de comportament alimentar) reprezintă 4 din 10 cauze de deces în România. Nu stăm mai bine nici la bolile de inimă sau la obezitate.

Capital: “Dinner with the Doctor” este un exemplu de eveniment care ar putea fi continuat şi de specialişti români, pentru români.