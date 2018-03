Înalta Curte a decis rejudecarea dosarului lui Mircea şi Vlad Cosma

Potrivit deciziei instanţei, dosarul se va rejudeca la Secţia penală de la Înalta Curte. Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi.

În urma acestei hotărâri, decizia de condamnare dată de prima instanţă a fost desfiinţată, iar procesul se va relua de la zero.

A existat şi o opinie separată, în sensul admiterii apelului declarat de Vlad Cosma numai sub aspectul constatării incidenţei art. 19 din OUG 43/2002 şi păstrării condamnărilor date de prima instanţă pentru Mircea Cosma, Daniel Alixandrescu şi Răzvan Alexe.

Completul de judecată a fost format din magistraţii Iulian Dragomir (preşedinte), Ştefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Şerban şi Geanina Arghir.

Avocatul lui Mircea Cosma, Horia Miclescu, a declarat că, prin această decizie de rejudecare, instanţa a constatat faptul că mai multe probe de la dosar nu au existat.

"Consider că este o soluţie absolut corectă, temeinică şi în acelaşi timp profund morală. Fac această apreciere raportat la ceea ce s-a întâmplat în faza de apel, ocazie în care s-au devoalat neregularităţi procesuale. Mă refer la inexistenţa stick-ului, la aşa-zisele înscrisuri, discutând alte nulităţi privind percheziţia informatică, pentru că la baza susţinerii rechizitoriului s-a aflat acest stick fantomă. Nu există nici descărcarea a 258 de înscrisuri care ar fi descris circuitul infracţional în cauză. (...) Soluţia, teoretic, înseamnă revenirea la situaţia iniţială, adică la rejudecarea fondului, de la zero. Soluţie care, după mine, e pe deplin morală, pentru că o astfel de gravitate, un dosar de amploarea aceasta şi cu riscurile pe care îl prezenta, o altă soluţie ar fi dus la o validare a unor neregularităţi. Acest lucru înseamnă că hotărârea de fond a fost nelegală şi netemeinică. Ambele apeluri, adică ale inculpaţilor, dar şi al DNA, au fost admise. Deci, se pleacă de la zero cu şanse egale", a spus avocatul.

Iniţial, în primă instanţă, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani închisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani închisoare. În acelaşi dosar, omul de afaceri Răzvan Alexe primise doi ani şi şase luni de închisoare cu executare, iar fostul director al Direcţiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu - şase ani de închisoare.

Pe 11 aprilie 2014, procurorii DNA i-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influenţă, şi pe Mircea Cosma, pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Omul de afaceri Răzvan Alexe a fost acuzat de trafic de influenţă şi dare de mită şi fostul director al Direcţiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu de luare de mită şi abuz în serviciu.

Potrivit DNA, în perioada 2012 - 2013, Răzvan Alexe (apropiat al familiei Cosma) şi fostul deputat Vlad Cosma au pretins şi primit de la trei reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, denunţători în cauză, suma totală de 4.410.149 lei, disimulată în contravaloarea unor lucrări subcontractate fictiv de aceste societăţi către două firme controlate în fapt de Alexe.