Copiii milionarilor și cauzele sociale

Nu de puţine ori am fost martorii unor evenimente în care s-au strâns sume de bani importante pentru diferite cauze sociale, iniţiatorii fiind copiii unor antreprenori români. Un exemplu este şi ”#BCFS- Bucharest Charity Fashion Show”, eveniment care se anunţă spectaculos şi datorită celor care vor participa. Iată trei dintre pionii principali.

Ioana Țiriac: Indivizii au devenit tot mai conştienţi de responsabilităţile lor sociale

Deşi are doar 18 ani, Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac (prezent pe primul loc în TOP 300 Capital 2017) s-a implicat până acum în mai mult proiecte sociale şi de caritate, atât în Bucureşti, cât şi la Monaco (a doua ei casă) şi spune că nu doar oamenii de afaceri ar trebui sa fie proactivi şi deschişi pentru astfel de cauze, ci oricine poate da o mână de ajutor, într-un fel sau altul. ”În opinia mea, ce contează este ca oamenii să muncească împreună pentru atingerea unor obiective cu impact social considerabil. Rezultatul final este întotdeauna mai grandios decât suma tuturor bucăţelelor care îl compun”, punctează tânăra.

De altfel, ultimii ani au demonstrat că tot mai multe companii au început să promoveze programe de responsabilitate socială, singura problemă fiind, potrivit Ioanei, faptul că aceste practici sunt privite mai mult ca ”o modă” şi mai puţin ca ceva care chiar ar trebui făcut.

”Vremurile s-au schimbat, iar companiile şi indivizii au devenit tot mai mai conştienti de responsabilităţile lor sociale. A avut loc o creştere substanţială în presiunea pusă de consumatori asupra companiilor privind contribuţia lor pozitivă la societate”, detaliază ea.

În context, tânăra, conştientă fiind de privilegiile şi situaţia norocoasă în care s-a născut, se foloseşte de acest avantaj ca să-i ajute pe cei care ”nu s-au născut la fel de norocoşi”. ”Cred că prea mulţi tineri sunt descurajaţi şi nu au cunoştinţă de faptul că pot într-adevăr avea un impact asupra lumii în care trăiesc”, adaugă Ioana Țiriac.

Acum, tânăra se pregăteşte să devină jurnalist, urmând să studieze jurnalismul fie în Europa, fie în Statele Unite, în funcţie de răspunsurile pe care le va primi de la universităţile unde a aplicat. O meserie despre care crede că este ”cel mai influent mod de a spune poveşti”.

Parsa Kanani: În România, este un mediu de afaceri încă tânăr

Explorează continuu, caută lucruri inedite, se informează cu tot ce se întâmplă în lume şi nu ar concepe să trăiască fără sport. Sunt doar o parte dintre activităţile lui Parsa Kanani (17 ani), fiul lui Jabbar Kanani (prezent în TOP 300 Capital 2017, cu o avere estimată la 110-115 mil. euro). Anul acesta, tânărul se pregăteşte pentru studiile universitare (a aplicat deja la o universitate din Statele Unite), fiind preocupat să identifice acele programe care să-i furnizeze informaţiile necesare astfel încât să poată dezvolta mult mai bine proiecte de impact. ”Nu am studiat în sistemul de învăţământ românesc, de aceea mă pot referi doar la ceea ce cred că are nevoie orice sistem de învăţământ: înţelegerea conceptelor, abilităţi de analiză şi gândire critică, lucru în echipă, aplicabilitate practică şi, nu în ultimul rând, modelul de a gândi social şi sustenabil”, face el o scurtă referire la aşteptările pe care le are când vine vorba de studiu.

Deşi este foarte tânăr, şi-a investit deja energia în proiecte sociale şi consideră că a ajuta comunitatea în care iţi dezvolţi un business este o responsabilitate. ”ONG-urile ar trebui sprijinite în creşterea calităţii demersurilor lor, în definirea strategiei lor pe termen lung, a unui plan de comunicare mai clar al obiectivelor şi rezultatelor obţinute şi a impactului acestora în societate”, detaliază Parsa. Mai mult, gândirea socială ar trebui introdusă şi în formele de educaţie.