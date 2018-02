Consiliul Concurenţei va aduce zeci de milioane de euro la buget în 2018

Autoritatea de Concurenţă a împlinit anul trecut 20 de ani de la înfiinţare, iar 2017 a fost anul cu cea mai intensă şi complexă activitate, mărturiseşte Bogdan Chiriţoiu. Consiliul Concurenţei a finalizat 18 investigaţii, dintre care 78% vizează sectoare precum: energie, licitaţii, profesii liberale, transport şi a aplicat amenzi de 27,35 milioane euro. La sfârşitul anului 2017, Consiliul Concurenţei avea în derulare 36 de investigaţii privind posibila încălcare a legii concurenţei. Peste 47% dintre investigaţiile în desfăşurare la finele anului trecut vizau înţelegeri de tip cartel, iar 30,5% aveau ca obiect abuzul de poziţie dominantă.

Pentru anul acesta, Consiliul Concurenţei va finaliza primul mare caz care vizează sectorul financiar, un alt caz pe comerţul alimentar, unul pe licitaţii trucate, iar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va da un verdict final în cazul Orange. Consiliul Concurenţei a amendat Orange şi Vodafone în 2011 cu 34,8 de milioane de euro, respectiv 28,3 de milioane de euro pentru abuz de poziţie dominantă în urma unei plângeri făcute în 2006 de Netmaster, furnizor alternativ de servicii de telefonie fixă. Operatorii au câştigat suspendarea executării deciziei cu condiţia plăţii unei cauţiuni de 30% din totalul amenzii primite. Procentul hotărârilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, favorabile autorităţii de Concurenţă este 100% pentru al treilea an consecutiv. Astfel, Orange va trebui să achite anul acesta 34,8 milioane de euro, care înseamnă mai mult decât toate amenzile aplicate de Consiliul Concurenţei în întreg anul 2017. Cazul Vodafone se va decide la finele anului sau la începutul anului 2019.

Capital: Care este cea mai importantă realizare a Consiliului Concurenţei anul trecut?

Bogdan Chiriţoiu: Investigaţia legată de contoare. E cea mai mare amendă. Şase companii au fost sancţionate cu 15,8 milioane euro pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe pentru măsurarea energiei electrice. Acest caz este interesant pentru că am sancţionat şi Electrica, ca facilitator. Până acum consideram că dacă erau implicaţi angajaţii companiei este corupţie. În cazul Electrica am considerat că ei puteau transmite paguba prin tariful de distribuţie consumatorilor. Încercăm să recuperăm paguba cu ajutorul reglementatorului pentru a nu merge lumea prin instanţe, încercăm să facem deja o corecţie.

Capital: Care sunt cazurile analizate anul acesta cu cel mai mare impact la public?

B.C: Cel cu retailul alimentar. Acum câţiva ani am sancţionat Metro, Selgros şi Mega Image împreună cu unii dintre distribuitorii lor. Amenda a fost 35 de milioane de euro. În acest an finalizăm cazul care include Kaufland, Auchan, Cora şi Carrefour. Investigăm dacă în relaţia lor cu furnizorii şi în special în perioada de promoţii au împiedicat scăderii ale preţurilor. Ne-am uitat să nu existe situaţii în care s-a interzis scăderea preţurilor. Anul acesta, vom finaliza şi primul mare caz pe industria financiară, unde avem un presupus schimb de informaţii între companiile de asigurări care livrează RCA. De asemenea, vom finaliza un caz mare de licitaţii cel al Transgaz, unde am colaborat cu DIICOT. Vom finaliza şi analizele pe zona de gaze, pe zona de bănci şi pe combustibili.

Capital: Legat de combustibili, când va fi lansat monitorul preţurilor la carburanţi?

B.C: Suntem bucuroşi că am primit bani din partea Guvernului pentru a realiza monitorul preţurilor la carburanţi şi la alimente. Pe acesta din urmă vrem să îl extindem la nivelul întregii ţări şi de asemenea extindem gama de produse. Este vorba de o sumă între 200.000 şi 300.000 de euro pentru ambele proiecte. Fiind bani publici va fi organizată o licitaţie, iar ambele proiecte vor fi funcţionale anul acesta pentru că altfel pierdem banii. Bugetul este anual, iar, dacă nu ai făcut plata până în decembrie, ai pierdut banii. Deci musai trebuie să fie funcţional.

Capital: Anul trecut aţi derulat cea mai amplă acţiune pe piaţa serviciilor financiare. Mai sunt şi alte cazuri în acest sector?