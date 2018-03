CONFIRMARE: Grupul Continental este cel mai mare angajator privat din România

Continental – grup cu peste 220.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care peste 19.700 în cele şapte unităţi de producţie şi patru centre de cercetare şi de dezvoltare din România - a devenit cel mai mare angajator privat din ţară. Continental România a cucerit anul trecut marele premiu al Galei Capital - „Premiile Industrie Româneşti 2017“. De asemenea, Anica Stoica, HR Country Manager Continental România, a primit din partea revistei noastre premiul „Cel mai bun manager manager de resurse umane” în cadrul Galei Capital - „Excelenţa în Management 2017”.

„Compania Continental este prezentă în România cu toate cele cinci divizii. O gamă largă de maşini sunt echipate cu echipamentele eletronice, anvelope şi produse ContiTech, cum ar fi curelele de transmisie şi ţevile de ventilaţie şi aer condiţionat, produse în România. Ne concentrăm pe cele mai relevante domenii tehnologice în sectorul automotive, inclusiv materialele din cauciuc pentru pneuri, electrificarea, conectivitatea şi conducerea automată, respectiv autonomă. Peste 5.700 de ingineri şi specialişti IT lucrează în centrele noastre de cercetare şi dezvoltare. Cu idei inovative, noi modalităţi de a promova cooperarea în acest sector şi o viziune pe termen lung în domeniul auto, compania Continental este pregătită pentru viitor“, a spus Christian von Albrichsfeld, directorul general al Continental în România.

Concernul a făcut investiţii de peste 175 de milioane de euro în 2017 în locaţiile sale din România. Compania a investit în infrastructură, echipamente şi în tehnologii de ultimă generaţie pentru centrele sale de cercetare şi dezvoltare, precum şi pentru unităţile de producţie.

„Continental creşte continuu şi dezvoltă tehnologii care sunt în tendinţele pieţei. Acest fapt va ajuta compania să continue creşterea şi în 2018. Echipa din România contribuie la stabilirea de soluţii inovatoare pentru smart cities. Inginerii din România lucrează într-un sector în continuă mişcare, suntem în conexiune cu clienţii noştri şi creştem împreună. Prin intermediul software-ului şi a noilor tendinţe şi metode precum digitalizarea, cloud, big data, inteligenţă artificială, compania creează produse vii, personalizabile şi adaptabile nevoilor întregii industrii“, a precizat Christian von Albrichsfeld.

Compania Continental produce anual în fabricile sale din România peste 150 de milioane de unităţi destinate industriei auto. Soluţiile şi produsele inovative contribuie semnificativ la conducerea automată şi la mobilitatea în siguranţă pe şosea.

„În 2017, am angajat 1.500 de colegi noi, care fac parte acum din marea familie Continental. În 2018 intenţionăm să creştem echipa cu peste 1.000 de persoane, în locuri de muncă precum software şi IT & C, inginerie electrică şi mecanică, inginerie de proces, operatori în aria de producţie. Vizăm viitori colegi cu un nivel de experienţă ce porneşte de la tineri profesionişti la persoane cu un nivel mediu de experienţă şi până la experţi. Noi, aici, la Continental, credem că valorile creează valoare şi de aceea suntem profund axaţi pe creşterea membrilor echipei noastre şi oferim opţiuni variate de dezvoltare a carierei. În cadrul companiei puteţi alege să fiţi un manager de proiect, un expert, un manager de echipă, sau să vă începeţi cariera ca stagiar în numeroasele noastre programe internaţionale“, a declarat Anica Stoica, directorul de resurse umane al Continental în România.

Citeşte şi:

Companii de frunte, evidenţiate la Gala Capital

Gala Premiilor Capital Excelenţa în Management 2017