Comerţul online din România, în continuă expansiune

O strategie a eMAG, care este prezent şi în Ungaria, Polonia şi Bulgaria este dezvoltarea prin intermediul partenerilor. eMAG Marketplace a ajuns în 2017 la peste 4.000 de magazine partenere.„Platforma asigură accesul simplu şi rapid la o variată gamă de produse pentru peste 500.000 de clienţi unici, în fiecare zi. Este cel mai rapid, avantajos şi eficient mod de a vinde online, în România, dar şi în ţări precum Bulgaria, Ungaria sau Polonia“, potrivit lui Florin Filote, director eMAG Marketplace. Conform datelor GPeC numărul de magazine online a crescut în 2017, de la 5.000 la 7.000 de magazine online. Astfel, mai mult de jumătate din magazinele online de la noi folosesc platforma eMAG, iar pentru acest an se estimează că numărul de comercianţi online va ajunge la 14.000. Având în vedere aceste date, Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă de către eMAG pe piaţa serviciilor de intermediere prin platformele online din România. Investigaţia vizează un posibil comportament discriminatoriu al eMAG în raport cu comercianţi cu amănuntul de produse de larg consum, care reprezintă concurenţi direcţi ai companiei. Oficialii eMAG au declarat că au colaborat cu autoritatea de concurenţă şi au pus la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru clarificarea specificului activităţii de comerţ online prin platforma marketplace. „Pe platformă, comercianţii îşi stabilesc singuri politicile comerciale. Investim constant în tehnologia platformei marketplace în beneficiul clienţilor, care astfel au acces la o diversitate mare de produse,“ au declarat oficialii eMAG. Datele GPeC arată că în ţara noastră există 25.000 de website-uri pe domenii .ro care au funcţie de „adaugă în coş“, aşadar pot fi considerate magazine online, dar traficul mic înregistrat de acestea le face nesemnificative în peisajul e-commerce autohton.

Comerţul online din România a înregistrat în 2016 cea mai mare creştere din Europa, de 38%, mai mult decât dublu faţă de media europeană, de 15%, conform unui studiu publicat recent de organizaţia Ecommerce Europe. Anul trecut, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, însă în realitate valoarea cumpărăturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro, cu peste 40% mai mult decât în 2016. Comerţul online din România are potenţialul de a-şi dubla valoarea până în 2020, cu condiţia creşterii investiţiilor şi a sprijinului autorităţilor pentru dezvoltarea aptitudinilor digitale în rândul populaţiei, coroborată cu cea a infrastructurii digitale. Cel mai mare magazin online din ţara noastră este eMAG. Acesta este controlat de grupul sud-african Naspers (77,21%) şi omul de afaceri Iulian Stanciu (22,79%), conform datelor de la Registrul Comerţului. eMAG a înregistrat, în 2016, o cifră de afaceri de 550 de milioane de euro şi pierderi de 19 milioane de euro. Ţinta pentru anul acesta este atingerea unei cifre de afaceri de un miliard de euro. Compania a investit în ultimii ani în tehnologii IT care optimizează, automatizează sau scalează procesele de business actuale. Spre exemplu anul trecut, eMAG a investit zece milioane de euro într-o platformă performantă de sortare, iar capacitatea din depozit a crescut la 200.000 produse pe zi. Potrivit lui Iulian Stanciu, magazinul online a crescut cât s-a putut, iar pentru a creşte în continuare este nevoie şi de implicare din partea guvernului pentru a digitaliza ţara. „Nu avem cum să vindem produse unor oameni care nu au internet. Toată România trebuie să fie digitalizată“, a spus Stanciu. România se numără printre ţările cu cea mai mică pondere a persoanelor care fac cumpărături online, se mai arată în studiul organizaţiei Ecommerce Europe. În ţara noastră, rata de penetrare a internetului fix la 100 de gospodării este de aproximativ 55%, iar rata de penetrare a internetului mobil la 100 de locuitori este de 85%, conform datelor ANCOM.

