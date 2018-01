CNAIR cumpără asfalt pentru autostrada demolată

Ştefan Etveş vineri, 12 ianuarie 2018 | 0 Comentarii Autor:

Oficialii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii au demarat o licitaţie pentru achiziţia de asfalt, necesar Secţiei Autostrăzi Sibiu.

Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, contractul acord cadru de furnizare mixtură stocabilă inclusiv punere în operă este valabil 4 ani şi va fi încheiat de CNAIR prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, SDN Braşov, Sectia Autostrăzi Sibiu. O porţiune din autostrada Orăştie-Sibiu, în toamna anului 2015, după 10 luni de la inaugurare, a fost închisă şi demolată. La sfârşitul anului 2016 CNAIR, porţiunea din autostrada Orăştie-Sibiu a fost redeschisă.

„Frecvenţa şi valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea maximă estimată a acordului cadru = 768.371,37 lei fără TVA. Valoarea estimată pentru fiecare lot este: Lot 1 : SDN Braşov: Maxim 708.768,69 lei fara TVA Lot 6: Secţia Autostrazi Sibiu : Maxim 59.602,68 lei fara TVA Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, pe fiecare lot in parte: Lot 1 : SDN Brasov = 227.893,00 lei Lot 6: Sectia Autostrazi Sibiu = 14.900,67 lei. Frecvenţa si valoarea contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte, pe durata acordului cadru, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual, pentru incheierea contractelor subsecvente. Cantităţile minime şi maxime ale acordurilor cadru şi contracteor subsecevente se regasesc în anexele la formularul de ofertă şi la caietele de sarcini", conform anunţului de licitaţie.

Nu se va organiza licitaţie electronică, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 14 februarie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 13 martie