”Ciocanul şi fainărul”, uneltele cu care au fost demolate grajdurile de animale în ultimii 27 de ani

"În 20 şi ceva de ani, aproximativ 27 de ani, ştiţi foarte bine că două unelte au fost în mâna românilor: a fost ciocanul - să dărâmăm ziduri şi să dăm jos grajduri de animale - şi evident acel fainăr, cu care tăiau materialul acesta, metalul, şi îl vindeau. Nu vă aduceţi aminte că în spatele fiecăruia era câte o bară de metal, pe care o lua de la construcţii, care au fost, evident, mutilate, terminate, practic spulberate şi acum trebuie să reconstruim. A început actul acesta de reconstrucţie, element cu element, nu este uşor, dar merită, trebuie să facem toate eforturile, pentru că e ţara noastră şi pentru ea trebuie să lucrăm şi pentru românii noştri trebuie să producem", a spus Daea.

Prezent la deschiderea conferinţei intitulată ''Industria Cărnii la Raft'', care are loc la Braşov, în perioada 25-27 aprilie, Daea i-a asigurat pe producătorii şi procesatorii de carne participanţi la eveniment de tot sprijinul ministerului şi a reiterat faptul că, asemenea roşiilor, carnea de porc este un produs deficitar, care încă se importă în cantităţi mari.

''Un produs deficitar este carnea de porc care se află pe primul loc pe lista produselor importate, la fel şi tomatele, motiv pentru care am dat drumul la două programe. Primul este cel de tomate, care este în al doilea an de existenţă, iar al doilea program, este cel referitor la suine, care are în vedere susţinerea de maternităţi în România, pentru a nu mai importa material biologic din altă parte şi a creşte efectivele de animale, pe măsură ce realizăm acest program, care este pe opt ani, importul să se diminueze. Îl urmărim, îl implementăm, pentru ca importurile să se reducă şi sperăm să avem toate condiţiile să ajungem în situaţia de a exporta carne de porc pentru că avem producţie vegetală foarte, foarte bună. Consumul de carne trebuie asigurat. Să nu vă închipuiţi că rafturile ar rămâne goale - în momentul în care consumatorul are nevoie de un asemenea produs - şi atunci soluţia, dacă nu se produce în ţară, este importul, că nu poţi să laşi consumatorul neaprovizionat'', a explicat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Acesta a adăugat că pentru a produce carne trebuie să îndeplineşti două condiţii: să ai efective şi hrană. Daea a menţionat că în prezent există "o preocupare foarte serioasă a tuturor factorilor pentru creşterea efectivelor", lucru care, însă, ''nu se poate face peste noapte''. În ceea ce priveşte hrana, ministrul Agriculturii a subliniat că exporturile la grâu şi porumb trebuie continuate, cu condiţia ca o parte din producţie să fie consumată în ţară, pentru transformarea în carne, care apoi să fie dusă la raft. (Sursa: Agerpres)