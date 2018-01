Cinci locuri din întreaga lume care sunt ruinate de turism

Nu este o surpriză faptul că localnicii sunt adesea frustrați de turiștii care vizitează orașul lor natal, potrivit Insider.com.

Unele oraşe au întâmpinat atât de multe probleme cu turiştii încât au introdus limite maxime privind numărul de persoane care pot vizita oraşul pe zi. Locuitorii din alte oraşe au avut chiar şi proteste împotriva turismului în oraşele lor.

Acestea sunt 5 locuri ruinate de turişti:

1.Veneţia, Italia

Veneţia este deja cunoscută ca fiind scufundată, iar masele de turişti care vizitează oraşul în fiecare an cu siguranţă nu ajută. Locuitorii s-au plâns de faptul că turismul, inclusiv navele de croazieră, este responsabil pentru creşterea poluării în oraş, iar Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO este preocupat de impactul pe care îl are asupra numeroaselor locuri istorice din Veneţia.

2.Dubrovnik, Croaţia

În mare parte datorită popularităţii serialului HBO "Game of Thrones", Dubrovnik, Croaţia, a înregistrat o creştere semnificativă a turismului în ultimii ani. Oraşul, care este adesea văzut în film, a înregistrat o creştere de 10% a turismului în 2015 datorită jocului "Thrones", potrivit primarului oraşului Dubrovnik.

Cu toate acestea, oraşul nu a reuşit să se ocupe de fluxul de turişti. În august 2017, primarul din Dubrovnik a anunţat planurile de reducere a numărului maxim de turişti permişi în oraş pe zi, de la 8.000 la 4.000 în următorii doi ani.

3.Barcelona, Spania

Locuitorii din Barcelona nu sunt timizi cu privire la dispreţul lor faţă de turişti. La începutul acestui an, un protest împotriva turismului din oraş a devenit violent atunci când protestatarii au atacat un autobuz de turism şi un hotel.

Atracţiile populare şi-au modificat chiar şi regulile ca rezultat al activităţii turistice. La Boqueria, o mare piaţă publică, au fost interzise grupurile turistice de peste 15 persoane în 2015. Înainte de interdicţie, grupuri mari de turişti blocau adesea traficul pietonal în timpul fotografierii, provocând blocaje pentru vânzători şi clienţi obişnuiţi, potrivit The Telegraph.

4.New York

New York City este o destinaţie populară de vacanţă de ani de zile, iar industria turismului este în creştere.

New York Times a raportat la începutul acestui an că oraşul are în prezent 113.000 de camere de hotel, deşi numărul este aşteptat să crească la 137.000 până în 2019. Unii susţin că oraşul New York aparţine turiştilor.

5.Santorini, Grecia

Santorini este o insulă frumoasă în Grecia, deşi este adesea aglomerată de turişti în timpul verii.

De fapt, datorită afluxului sezonier de turişti, insula a impus un număr pentru vizitatorii de pe navele de croazieră la 8000 pe zi. Un număr de 790.000 de persoane din 636 de nave de croazieră au vizitat Santorini în 2015, potrivit lui Conde Nast Traveler, în timp ce întreaga insulă are doar o populaţie de peste 15.000 de locuitori.